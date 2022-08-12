أبرزهن ماريهان حسين.. فنانات أثرن الجدل بحقائبهن والأسعار صادمة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ظهرت الكثير من فنانات الوسط الفني بإطلالات تناسب موضة عام 2022، واعتمدن على ارتداء الملابس الملفتة والحقائب التي أثارت جدلًا واسعًا، خاصًة بين الفتيات عبر الجروبات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حقيبة الفنانة ماريهان حسين

تصدرت الفنانة ماريهان حسين، حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، عقب نشرها صورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ ظهرت مرتدية ملابس كاجوال من خامة الـ«الجينز»، مع حقيبة من اللون الأسود التي أثارت انتباه الفتيات إلى حد كبير، لذا بدأن في السؤال عن سعرها والذي يبلغ 3300 دولار ما يعادل 56 ألف جنيهًا مصريًا، وفق بعض مواقع التسوق.

واعتمدت الفنانة ماريهان حسين على الظهور بتسريحة الشعر المنسدل على الكتفين، مع وضع لمسات خفيفة من الميكب لإبراز جمالها وأنوثتها.

الفنانة مي عمر

وظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا يقترب من منطقة الركبة، من اللون الأبيض والأسود، مع حقيبة من اللون النبيتي زادت إطلالها أناقة، كما اعتمدت على وضع الميكب الخفيف الذي يبرز جمالها الطبيعي، وبلغ سعر الحقيبة 59 ألف جنيه، بينما الفستان يبلغ سعره 3300 دولار.

وخضعت مي عمر إلى جلسة تصوير نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» ، ونالت إعجاب الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان من أبرز التعليقات: «ملكة الأناقة يا مي، الاستايل تحفة».

الفنانة ياسمين صبري

بينما تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة أنيقة، إذ نشرت عدد من الصور التي نالت إعجاب الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتدت ثوب من اللون الأسود، ونشرت العديد من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع «انستجرام»، كما اعتمدت على الظهور بحقيبة من اللون الجملي ممزوجًا بالأسود ليناسب إطلالتها والتي يبلغ سعرها 13500 دولار أمريكي، ما يعادل 68 ألف جنيه مصري.