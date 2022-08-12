أبرزهن عبير أحمد.. فنانات عانين بعد إجراء عمليات التجميل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يلجأ الكثير من الفتيات لإجراء عمليات التجميل في محاولة منهن لزيادة جمالهن، خاصًة الفنانات إذ يحرص معظمهن على إجراء عمليات التجميل للظهور بأفضل صورة أمام جمهورهن، ولكن أحيانًا ينعكس الأمر سلبيًا عليهن ولا يصلون إلى النتيجة المرضية وقد يصل الأمر حد التشوهات المزمنة.

ويسرد «هن» خلال التقرير التالي مجموعة من الفنانات اللائي عانين عقب إجراء عمليات التجميل.

الفنانة عبير أحمد

نشرت الفنانة عبير أحمد المقيمة بدولة الكويت عبر خاصية «ستوري» على تطبيق سناب شات أنها خضعت لإجراء عملية تجميل في الشفاه لنفخها بما يواكب الموضة، ولكن الأمر أثر عليها بعد مرور وقت قليل إذ أصيبت بالتهابات متعددة، دفعتها إلى إجراء عملية لإزالة حشو الفيلر، وحدث ما لو تتوقعه حيث فوجئت بتغير الشفاه تمامًا عن مظهرها الطبيعي.

نوال الزغبي

خضعت المطربة نوال الزغبي إلى حقن فيلر في شفتيها، والذي تسببت في انتقال عدوى إليها أدت إلى حدوث تشوهات في الشفاه منعتها من الظهور لمدة طويلة حتى تحسنت حالتها الصحية على بعد الانتقال من طبيب إلى آخر.

مها المصري

تعرضت الفنانة مها المصري إلى انتقاد كبير من قبل المتابعين والجمهور عبر منصات «السوشيال ميديا»، عقب إجراءها لحقن فيلر في الشفاه ولكن ظهرت بحجم شفاه أكبر من الطبيعي، حتى قررت الرد على الجمهور والمتابعين عبر لقاء تلفزيوني واصفًة لها بأنها أحد العمليات الفاشلة التي خضعت لها.

سميرة سعيد

خضعت الفنانة سميرة سعيد إلى عمليات تجميلية في الأنف، أدت إلى ظهورها باختلاف من الجانب الأيمن عن الآخر الأيسر، وكنها حاولت إصلاحه باللجوء إلى الكثير من الأطباء، حيث عبرت عن غضبها وندمها منه خلال استضافتها لدى أحد البرامج التلفزيوينة.