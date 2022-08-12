احذري مخاطر العدسات اللاصقة الملونة للعيون

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تفضل العديد من الفتيات، ارتداء العدسات اللاصقة، من أجل الحصول على عيون ملونة أو للاستغناء عن النظارة الطبية، ولكن ذكرت البروفيسورة الروسية تاتيانا شيلوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، أن العدسات الملونة يمكن أن تمنع وصول الكمية اللازمة من الأكسجين إلى العين، ما يخفض حدة البصر.

وثقول البروفيسورة، إن "متطلبات العدسات اللاصقة الملونة أكثر صرامة من العدسات اللاصقة البصرية، لأن نفاذية الأكسجين فيها أقل بكثير بسبب سطحها الملون"، وفق ما أورد "روسيا اليوم".

وتنصح الخبيرة بعدم استخدام هذه العدسات أكثر من خمس ساعات في اليوم، ومن الأفضل استخدامها في الأعياد والمناسبات. ولكن قبل ذلك يجب استشارة طبيب العيون.

وتضيف، تخفض العدسات الملونة حدة البصر. لأنه كقاعدة عامة، يحتل الجزء الملون في مثل هذه العدسات، مساحة سطحية أكبر من حجم الحدقة القياسي.

وتقول، "التلوين يضيق مجال الرؤية ويحد من الرؤية الجانبية، وحتى منطقة الحدقة، ما يخفض من حدة البصر، وهذا التأثير يزداد في المساء، لأن حدقة العين تتوسع في فترة الليل".

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