«مروة ومريم» حكاية توأم بالثانوية العامة: «كنا في لجنة واحدة ومغشيناش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل منزل واحد جمع ثلاث تواءم، بالعاصمة الكُبرى، نشأت مروة ومريم الحسن، التوأم الأول والأكبر لأسرتيهما، واللاتي جمعتهن شعبة واحدة في الثانوية العامة، ولجنة واحدة في الامتحانات، وفرقهما المجموع، ليتفرقا في الكلية، للمرة الأولى منذ ولادتهما وفقًا لحديثهن.

«إحنا 3 تواءم وبنعمل كل حاجة معا إلا المذاكرة»

منزل «مروة ومريم» لم يشهد نشأة توأم واحد فقط، ولكن ثلاث بمراحل تعليمية مختلفة، وبدأت الشقيقتان «مروة ومريم» مارثون الثانوية العامة أولًا، بعدما اخترن شعبة العلمي علوم، ليحصدا درجات عالية بالنهاية رغم صعوبة الامتحانات، وتوضح إحداهن: «إحنا 3 توأم، بس إحنا الأكبر، وفي توأم ولد وبنت تاني داخلين 5 ابتدائي، وتوأم كمان بنتين أولى ثانوي، بس منهم أخت توفت».

وعلى الرغم من اختيارهن لنفس الشعبة العلمية، إلا أن «مروة» أكدت أنها لم تشارك شقيقتها المذاكرة على الإطلاق، وفقًا لحديثها لـ«هُن»، موضحة: «مكناش بنذاكر أبدا مع بعض لأننا مش هنركز، كُنا عاملين جدول، وكل واحدة فينا شاطرة في مواد معينة غير التانية، لكن عمرنا ما ذاكرنا مع بعض رغم إننا نفس الشعبة، لكن اللي عندها معلومة بتقولها للتانية».

كنا في لجنة واحدة بس عمرنا ما غشينا

لجنة واحدة جمعت بين مروة ومريم، إلا أن مبادئهن منعتهما من نقل الإجابات لبعضهن البعض، موضحة: «استحالة نغش، ومعملناش ده، والنتيجة مرضية لينا إحنا الاتنين».

5% فقط، فرقت بين الشقيقتين، إذ حصلت «مروة» على 87 %، ومريم على 92%: «السنة كلها كانت تعب، وضغط نفسي بس الحمد لله حصدنا درجات عالية، ومتضايقة أن الكليات هتفرقنا وطول عمرنا سوا، أنا ناوية على صيدلة، وإن شاء الله مريم اختي طب بشري».