خبيرة تغذية توضح أضرار تناول اللحوم المصنعة على الأطفال والشباب: «بتسبب كوارث»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأطفال والشباب يفضلون تناول اللحوم المصنعة بمختلف أنواعها سواء البرجر والفرانكفورتر والسجق والبيكون والببروني والبلوبيف، واللانشون، فضلًا عن تناول الشعرية سريعة التحضير التي يمكن إعدادها في ثوانِ معدودة، ما يوفر الجهد والوقت، لذا يلجأ البعض إليها، ويحرصون على تناولها خاصة خارج المنزل كوجبات سريعة تساعدهم على قضاء اليوم، ومواصلة حياتهم سواء بعد الانتهاء من اليوم الدراسي أو وسط بيئة العمل.

أضرار اللحوم المصنعة

وتحدثت الدكتورة منال عز الدين، باحث بمعهد تكنولوجيا التغذية، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، عن أضرار اللحوم المصنعة على الأطفال والشباب، إذ تقول: «اللحوم المصنعة هي أنواع من اللحوم أي جزء من الدبيحة، للأسف بعض المصانع بتاخد أسوأ الأجزاء، اللي مبتكونش قطع اللحمة المستخدمة في تصنيع اللحوم عالية الجودة، مثل الدهون والجلود وأجزاء من الأحشاء، وأجزاء أخرى تستبعد في المنازل بسبب الوقت التي تستهلكه في الطهي، واللحوم العجوزة، أقل نوع لحم بيتم إضافتها لتصنيع اللحوم المصنعة وبيتم إجراء بعض المعاملات عليها، باستخدام بعض المواد مثل نترات الصوديوم، الهدف من زيادة الأملاح هي زيادة فترة الصلاحية وإعطاء اللون الأحمر المميز المختلف، وإعطاء المذاق الشهي الذي يستطع تغطية طعم أي لحم جودتها قليلة».

وأضافت في حديثها عن أضرار اللحوم المصنعة، كالتالي: «مكسبات الطعم مصنعة بذكاء، لعبوا على الطعم والمذاق، لسان الإنسان مقسم لـ5 مناطق، كل منها مقسم لبراعم، التي تختص بالمذاق والطعم سواء المالح والحلو والحامض والمر، وطعم الأمومي، مثل طعم اللحوم المصنعة والأندومي، مع شوية حامضية بيعطي مذاق شهي ولذيذ، وهو الملح الصيني الذي يتواجد في الكثير من الأسواق، ويمكن إضافته على الكثير من الوصفات ويقوي الإحساس بالطعم أكثر من 8 مرات، ما يجعلها تتسبب في العديد من الكوارث والإصابة بالأمراض المختلفة».