جبل كينيا.. رحلة استكشافية بالقطار البطيء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعتبر جبل كينيا ثاني أعلى الجبال في قارة إفريقيا، ويمكن للسياح الوصول إليه من خلال ركوب القطار، الذي يغادر العاصمة الكينية نيروبي كل يوم جمعة في تمام التاسعة صباحا، حتى يصل إلى نانيوكي عند سفح جبل كينيا، وتتحرك القاطرات القديمة في الموعد المحدد وتحدث قعقعة كبيرة وهي تغادر المحطة الرئيسية في نيروبي.

وإذا كان السياح في عجلة من أمرهم فيمكنهم التخلي عن القطار المتجه إلى نانيوكي، والذي تستغرق رحلته سبع ساعات ونصف لقطع مسافة 180 كلم، وركوب الحافلات، التي تقطع هذه المسافة خلال ثلاث ساعات فقط، إلا أن الرحلة بالقطار تستحق كل هذا العناء.

وعندما يتحرك القطار، فإنه يترك خلفه ناطحات السحاب في العاصمة الكينية نيروبي ويسير ببطء عبر ضواحي العاصمة. وبعد فترة من الوقت يمر القطار وسط الحقول الخضراء، التي تنتشر بها مختلف المزروعات مثل الذرة والفاصوليا والملفوف. وتساعد رحلة القطار البطيء على إبطاء وتيرة الرحلة في كينيا، وكلما اقترب القطار من نانيوكي تطغى الخضرة على المشاهد الطبيعية الجبلية.

ويصل القطار البطيء إلى وجهته النهائية نانيوكي في الموعد المحدد، ولا تعتبر هذه المدينة من الوجهات السياحية المعروفة في كينيا، ويعيش بها حوالي 50 ألف نسمة، وتسود هذه المدينة الصغيرة أجواء هادئة، ويكتمل مشهد المدينة البديع من خلال ظهور جبل كينيا في الخلفية.

قمة باتيان

ويصل ارتفاع قمة باتيان إلى 5199 مترا، وغالبا ما تختفي هذه القمة الجبلية وسط السحب الكثيفة خلال فترة ما بعد الظهيرة، ويعتبر جبل كينيا ثاني أعلى قمة جبلية في قارة إفريقيا بعد جبل كليمنجارو.

وتستغرق رحلة الصعود إلى قمة باتيان ما بين يومين إلى ست أيام اعتمادا على طبيعة مسار الصعود وخبرة المرافق، ويمكن للسياح الاستمتاع بجولة يومية إلى جبل كينيا عبر مسار سيريمون، الذي يبدأ على مسافة بضع كيلومترات إلى الشمال الشرقي من نانيوكي.

وتبدأ الجولة من مخيم "كامب موسيس" على ارتفاع 3300 مترا، ويشير الترمومتر إلى أن درجة الحرارة تبلغ 13 درجة مئوية وتهب الرياح بقوة، بينما تشرق الشمس وسط السماء الغائمة وترسل أشعتها فوق القمم الجبلية، وتعتبر هذه الأجواء الجوية مناسبة لرحلات التجول لمسافات طويلة.

وأوضح المرشد السياحي ديزموند قائلا: "تحتوي المحمية الطبيعية على الكثير من الحيوانات مثل الأفيال والحمير الوحشية والبابون والفهود، ولكنهم يعيشون على هذا الارتفاع أو أنهم يختبئون بعيدا عن الأنظار."

ويمر مسار التجول عبر المناظر الطبيعية الجبلية، التي تطغى عليها الأعشاب والصخور وأنواع مختلفة من اللوبيليا، وبفضل هذه النباتات فإن المناظر الطبيعية في كينيا تشبه السهوب المكسيكية، والتي يمكن الوصول إليها عند ارتفاع 3500 مترا.

ويمتاز مسار التجول بأنه ليس شديد الانحدار ولا يتطلب الكثير من الجهد، ولكن السياح يصابون بالإجهاد بفعل طول المسافة والارتفاع، ويمتد المسار الدائري لمسافة أطول من 21 كلم ويصل إلى ارتفاع 4100 مترا، ودائما ما تظهر القمم الصخرية لجبل كينيا أمام السياح خلال رحلة التجول.

ونادرا ما يشاهد السياح مجموعة أخرى من المتجولين على المسار، وأوضح المرشد السياحي ديزموند أن شهر حزيران/يونيو لا يعتبر موسما سياحيا، وأضاف قائلا: "تأتي أغلب المجموعات السياحية خلال شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر أو في كانون أول/ديسمبر".

وخلال هذه الفترة يزدحم جبل كينيا بالسياح، لدرجة أنه يكون هناك أكثر من 350 سائحا على مسار التجول في يوم واحد إلى جانب المرشدين السياحين والحمالين؛ حيث يبدو المظهر من أعلى كأنه مخيم للنوم.

محمية "Ol Pejeta Conservancy"

وتزخر المنطقة المحيطية بمدينة نانيوكي بالعديد من مناطق الجذب السياحي أكثر من جبل كينيا، مثل محمية "Ol Pejeta Conservancy"، التي تعتبر موطن آخر اثنين من حيوانات وحيد القرن الأبيض الشمالي المهدد بالانقراض، علاوة على أنها تتضمن أكثر من 140 حيوانا من وحيد القرن الأسود المهدد بالانقراض.

ويمكن للسياح في هذه المحمية الطبيعية مشاهدة الحمير الوحشية والأفيال والزراف والشمبانزي، كما تزخر غابات "نجرا ندرا" بالكثير من أحواض السباحة الطبيعية والشلالات والمسارات المظللة والكثير من الحيوانات البرية الأخرى، ويوجد في المنطقة الشمالية من نانيوكي العديد من المحميات الطبيعية، التي يمكن زيارتها بصحبة مرشد سياحي وسيارة مخصصة لمثل هذه الرحلات، والتي تتكلف الكثير من الأموال.

ولكن إذا رغب السياح في مشاهدة الكثير من الحيوانات نظير تكلفة زهيدة، فيمكنه زيارة "ملجأ الحيوانات" في جبل كينيا؛ حيث يتم هنا إيواء الحيوانات، التي لا يمكنها العيش في البرية، وتبلغ تذكرة الدخول 2000 شلن كيني، وتذهب هذه العائدات لرعاية الحيوانات.

ويعود القطار البطيء إلى العاصمة الكينية نيروبي كل يوم أحد في تمام الساعة التاسعة، وإذا رغب السياح في البقاء لفترة أطول في مدينة نانيوكي فيمكنهم العودة بواسطة الحافلات أو سيارات الأجرة، وعلى الرغم من أنها طريقة مواصلات أسرع إلا أنها أقل جمالا من القطار البطيء.

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