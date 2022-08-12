هكذا تتغلب على رائحة الأقدام الكريهة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن رائحة الأقدام الكريهة تنشأ بسبب التعرق المفرط في هذه المنطقة، التي تحتوي على غدد تعرق أكثر من أي موضع آخر بالجسم.

وأوضحت الرابطة أنه يمكن مواجهة الرائحة الكريهة المنبعثة من الأقدام بواسطة مزيل عرق مخصص للأقدام، والذي يحتوي على نسبة ألومنيوم أعلى من مزيل العرق العادي.

كما ينبغي أيضا غسل الأقدام جيدا بصورة متكررة بواسطة الماء والصابون، مع مراعاة تجفيفها جيدا للحيلولة دون تكاثر البكتيريا والفطريات في الفراغات بين الأصابع.

ومن المهم أيضا ارتداء أحذية خفيفة ومفتوحة خلال فصل الصيف بصفة خاصة لتوفير تهوية جيدة للأقدام؛ نظرا لأن الأحذية السميكة والمغلقة تحول دون تبخر العرق. ويراعى أيضا التبديل بين الأحذية وعدم ارتداء نفس الحذاء كل يوم.

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