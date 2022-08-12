استشاري تغذية يحذر من كثرة تناول المانجو: تسبب مشاكل في الكلى

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر المانجو واحدة من الفواكه المحببة في فصل الصيف للكثيرين ونتناولها بكثرة لأنها غير موجودة طوال العام، ولكن يجب الالتفات جيدًا إلى الكميات التي تنتاولها من المانجو، لأنه بطبيعة الحال إذا زادت تلك الكمية عن معدل معين، يمكن أن تكون ضارة جدًا للجسم، وذلك بحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن».

أضرار تناول المانجو بكثرة

وقال «حلمي» إن تناول المانجو بكثرة يمكن أن يسبب أضرارًا لحالات كثيرة، وذلك لأن المانجو مليئة بأملاح الأوكسالات وتلك الأملاح يمكن أن تسبب حصوات كلى وحالب، كما أنها تسبب مشاكل كثيرة لمن لديهم استعداد للإصابة بمشاكل كلى.

وتعتبر المانجو كذلك ضارة لمرضى الحساسية، لأنها تزيد من أعراض الحساسية لديهم، وتزيد من آلام المفاصل واحتقان الأنف، وتسبب رشحًا وطفحًا جلديًا وتهيجًا بالجلد.

وحذر «حلمي»، لمرضى السكر من الإفراط في تناول المانجو، وكذلك مرضى قصور وظائف الكبد ومرضى الضغط المرتفع، لأنها غنية بالأملاح التي تتسبب في احتباس السوائل بالجسم، وكذلك لمن لديهم متلازمة اضطرابات القولون يجب عدم الإفراط لأنها تسبب إسهال شديد، والحل الصحي لكل الفئات السابقة هي أكلها مرة واحدة في الأسبوع، بعد نصف ساعة من وجبة الغداء، ثم تناول كمية كبيرة من المياه.