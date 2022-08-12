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توقعات الأبراج وحظك اليوم 12/8: خوف من المستقبل.. وفراغ عاطفي

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل

عاطفياً: تحسن حالتك النفسية يقوي علاقتك بشريكك بشكل واضح.

مهنياً: هناك فرصة أكثر أثارة تنتظرك في حياتك المهنية.

مالياً: تخلص من أي ديون تمنعك من فعل ما تريد القيام به.

-برج الثور

عاطفياً: تشعر بفراغ عاطفي، اندمج مع عائلتك لتشعر بالحب بينهم.

مهنياً: أحلامك قد تتحول لواقع ولكن احذر التكاسل.

مالياً: لديك تحسن على الصعيد المادي، ولكن احذر التبذير.

-برج الجوزاء

مهنيًا: تشعر بالكثير من النجاحات في مجالك المهني.

عاطفيًا: عليك احترام خصوصيات شريك حياتك، حتى لا تخسره.

ماليًا: ستتحسن أحوالك المادية، وتستطيع شراء كل ما يحتاجك.

-برج السرطان

مهنياً: عليك أخذ قسطاً من الراحة لتجديد نشاطك.

عاطفياً: تحاول التعبير عن مشاعرك للطرف الآخر.

مالياً: تفكر كثيراً في كسب أموال إضافية لتغيير ديكور منزلك.

-برج الأسد

مهنيًا: لن تسير الأمور في عملك على ما يرام اليوم، تحلى بالصبر.

عاطفيًا: إذا كنت تبحث عن الرومانسية، فقد يكون تكوين صداقات جيدة هو البداية.

ماليًا: لديك وقت للتواصل من أجل تبادل الأفكار، ما يساعد في تحسين أحوالك المالية.

-برج العذراء

مهنيًا: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لإستعادة نشاطك.

عاطفيًا: تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك بينك وبين شريك حياتك لحل المشاكل بينكم.

ماليًا: تشعر بالقلق الدائم بسبب الضغوطات المالية، ما يجعلك تشعر بالانزعاج.

-برج الميزان

مهنيًا: ستخطو خطوات كبيرة نحو أهداف حياتك المهنية اليوم.

عاطفيًا: تُعد طاقة الكواكب الحالية رائعة للتعاون مع شخص جديد يشاركك أفكارك ومعتقداتك.

ماليًا: ستجد طرقًا لإنفاق الأموال على الأنشطة الترفيهية أو التجمعات العائلية.

-برج العقرب

مهنيًا: لا تدع أحد من زملائك أن يحبطك.

عاطفيًا: هذا وقت مثالي للتعرف على شخص ما تحبه كثيرًا.

ماليًا: على الرغم من أنك تعمل بمفردك، إلا أن لديك كثير من الدعم المالي.

-برج القوس

مهنيًا: استغل أوقات فراغك في الاستفادة من مواهبك المتعددة.

عاطفيًا: التفاهم هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك.

ماليًا: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.

-برج الجدي

مهنيًا: تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

عاطفيًا: تبحث اليوم عن الاستقرار في علاقتك العاطفية.

ماليًا: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر أموالك.

-برج الدلو

مهنيًا: حان الوقت لجني ثمار عملك الشاق الذي كنت تقوم به.

عاطفيًا: لديك مزيد من الثقة التي تحتاجها للتعبير عن مشاعرك لشخص تحبه بشدة.

ماليًا: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.

-برج الحوت

مهنيًا: تشعر بالقلق اليوم بشأن مستقبلك.

عاطفياً: حاول بذل قصارى جهدك للحفاظ على حياتك العاطفية.

مالياً: عليك التفكير لحل الأزمة المالية التي تمر بها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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