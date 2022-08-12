توقعات الأبراج وحظك اليوم 12/8: خوف من المستقبل.. وفراغ عاطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل
عاطفياً: تحسن حالتك النفسية يقوي علاقتك بشريكك بشكل واضح.
مهنياً: هناك فرصة أكثر أثارة تنتظرك في حياتك المهنية.
مالياً: تخلص من أي ديون تمنعك من فعل ما تريد القيام به.
-برج الثور
عاطفياً: تشعر بفراغ عاطفي، اندمج مع عائلتك لتشعر بالحب بينهم.
مهنياً: أحلامك قد تتحول لواقع ولكن احذر التكاسل.
مالياً: لديك تحسن على الصعيد المادي، ولكن احذر التبذير.
-برج الجوزاء
مهنيًا: تشعر بالكثير من النجاحات في مجالك المهني.
عاطفيًا: عليك احترام خصوصيات شريك حياتك، حتى لا تخسره.
ماليًا: ستتحسن أحوالك المادية، وتستطيع شراء كل ما يحتاجك.
-برج السرطان
مهنياً: عليك أخذ قسطاً من الراحة لتجديد نشاطك.
عاطفياً: تحاول التعبير عن مشاعرك للطرف الآخر.
مالياً: تفكر كثيراً في كسب أموال إضافية لتغيير ديكور منزلك.
-برج الأسد
مهنيًا: لن تسير الأمور في عملك على ما يرام اليوم، تحلى بالصبر.
عاطفيًا: إذا كنت تبحث عن الرومانسية، فقد يكون تكوين صداقات جيدة هو البداية.
ماليًا: لديك وقت للتواصل من أجل تبادل الأفكار، ما يساعد في تحسين أحوالك المالية.
-برج العذراء
مهنيًا: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لإستعادة نشاطك.
عاطفيًا: تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك بينك وبين شريك حياتك لحل المشاكل بينكم.
ماليًا: تشعر بالقلق الدائم بسبب الضغوطات المالية، ما يجعلك تشعر بالانزعاج.
-برج الميزان
مهنيًا: ستخطو خطوات كبيرة نحو أهداف حياتك المهنية اليوم.
عاطفيًا: تُعد طاقة الكواكب الحالية رائعة للتعاون مع شخص جديد يشاركك أفكارك ومعتقداتك.
ماليًا: ستجد طرقًا لإنفاق الأموال على الأنشطة الترفيهية أو التجمعات العائلية.
-برج العقرب
مهنيًا: لا تدع أحد من زملائك أن يحبطك.
عاطفيًا: هذا وقت مثالي للتعرف على شخص ما تحبه كثيرًا.
ماليًا: على الرغم من أنك تعمل بمفردك، إلا أن لديك كثير من الدعم المالي.
-برج القوس
مهنيًا: استغل أوقات فراغك في الاستفادة من مواهبك المتعددة.
عاطفيًا: التفاهم هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك.
ماليًا: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.
-برج الجدي
مهنيًا: تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.
عاطفيًا: تبحث اليوم عن الاستقرار في علاقتك العاطفية.
ماليًا: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر أموالك.
-برج الدلو
مهنيًا: حان الوقت لجني ثمار عملك الشاق الذي كنت تقوم به.
عاطفيًا: لديك مزيد من الثقة التي تحتاجها للتعبير عن مشاعرك لشخص تحبه بشدة.
ماليًا: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.
-برج الحوت
مهنيًا: تشعر بالقلق اليوم بشأن مستقبلك.
عاطفياً: حاول بذل قصارى جهدك للحفاظ على حياتك العاطفية.
مالياً: عليك التفكير لحل الأزمة المالية التي تمر بها.