توقعات الأبراج وحظك اليوم 12/8: خوف من المستقبل.. وفراغ عاطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل

عاطفياً: تحسن حالتك النفسية يقوي علاقتك بشريكك بشكل واضح.

مهنياً: هناك فرصة أكثر أثارة تنتظرك في حياتك المهنية.

مالياً: تخلص من أي ديون تمنعك من فعل ما تريد القيام به.

-برج الثور

عاطفياً: تشعر بفراغ عاطفي، اندمج مع عائلتك لتشعر بالحب بينهم.

مهنياً: أحلامك قد تتحول لواقع ولكن احذر التكاسل.

مالياً: لديك تحسن على الصعيد المادي، ولكن احذر التبذير.

-برج الجوزاء

مهنيًا: تشعر بالكثير من النجاحات في مجالك المهني.

عاطفيًا: عليك احترام خصوصيات شريك حياتك، حتى لا تخسره.

ماليًا: ستتحسن أحوالك المادية، وتستطيع شراء كل ما يحتاجك.

-برج السرطان

مهنياً: عليك أخذ قسطاً من الراحة لتجديد نشاطك.

عاطفياً: تحاول التعبير عن مشاعرك للطرف الآخر.

مالياً: تفكر كثيراً في كسب أموال إضافية لتغيير ديكور منزلك.

-برج الأسد

مهنيًا: لن تسير الأمور في عملك على ما يرام اليوم، تحلى بالصبر.

عاطفيًا: إذا كنت تبحث عن الرومانسية، فقد يكون تكوين صداقات جيدة هو البداية.

ماليًا: لديك وقت للتواصل من أجل تبادل الأفكار، ما يساعد في تحسين أحوالك المالية.

-برج العذراء

مهنيًا: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لإستعادة نشاطك.

عاطفيًا: تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك بينك وبين شريك حياتك لحل المشاكل بينكم.

ماليًا: تشعر بالقلق الدائم بسبب الضغوطات المالية، ما يجعلك تشعر بالانزعاج.

-برج الميزان

مهنيًا: ستخطو خطوات كبيرة نحو أهداف حياتك المهنية اليوم.

عاطفيًا: تُعد طاقة الكواكب الحالية رائعة للتعاون مع شخص جديد يشاركك أفكارك ومعتقداتك.

ماليًا: ستجد طرقًا لإنفاق الأموال على الأنشطة الترفيهية أو التجمعات العائلية.

-برج العقرب

مهنيًا: لا تدع أحد من زملائك أن يحبطك.

عاطفيًا: هذا وقت مثالي للتعرف على شخص ما تحبه كثيرًا.

ماليًا: على الرغم من أنك تعمل بمفردك، إلا أن لديك كثير من الدعم المالي.

-برج القوس

مهنيًا: استغل أوقات فراغك في الاستفادة من مواهبك المتعددة.

عاطفيًا: التفاهم هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك.

ماليًا: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.

-برج الجدي

مهنيًا: تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

عاطفيًا: تبحث اليوم عن الاستقرار في علاقتك العاطفية.

ماليًا: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر أموالك.

-برج الدلو

مهنيًا: حان الوقت لجني ثمار عملك الشاق الذي كنت تقوم به.

عاطفيًا: لديك مزيد من الثقة التي تحتاجها للتعبير عن مشاعرك لشخص تحبه بشدة.

ماليًا: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.

-برج الحوت

مهنيًا: تشعر بالقلق اليوم بشأن مستقبلك.

عاطفياً: حاول بذل قصارى جهدك للحفاظ على حياتك العاطفية.

مالياً: عليك التفكير لحل الأزمة المالية التي تمر بها.