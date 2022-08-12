"بتجز على أسنانك وأنت نايم؟".. اعرف أسباب وخطورة ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت- أسماء مرسي

"الجز على الأسنان" أو ما يعرف بصرير الأسنان، هو حالة صحية يعاني منها كثيرون دون وعي أثناء النوم، ما يسبب الشعور بالانزعاج وعدم الراحة، وبالتالي يصبح أمر خطيرًا.

فيما يلي نقدم لكم أعراض وأسباب صرير الأسنان، والمضاعفات الصحية، وفقًا لموقع "mayoclinic".

الأعراض:

- احتكاك الأسنان ببعضها البعض، والذي قد يصدر عنه صوتًا عاليًا.

- تآكل الأسنان وانكسارها.

- ألمًا أو حساسية متزايدة في الأسنان.

- عضلات الفك مشدودة، أو فكًا مغلقًا لا ينفتح أو ينغلق بشكل كامل.

- ألم بالفك أو الرقبة أو الوجه.

- ألم الأذن.

- الصداع.

- تلف ظاهر على الجزء الداخلي من الخد والناتج عن المضغ.

- اضطراب النوم.

الأسباب:

- نتيجة عن مزيج من العوامل الجسدية والنفسية والوراثية.

- الشعور ببعض المشاعر، مثل القلق أو الضغط العصبي أو الغضب أو الإحباط أو التوتر.

- أو قد يكون بسبب استراتيجية تأقلم أو عادة تمارسها بتركيز عميق.

- المضغ المعتاد المرتبط بالنوم المرتبط بالإثارة.

عوامل الخطر:

تزيد هذه العوامل من خطر الإصابة بالجز على الأسنان:

- الضغط النفسي: يؤدي زيادة القلق أو الضغط النفسي إلى الجز على الأسنان.

- نمط الشخصية: تسبب الشخصية العدواني أو التنافسية أو فرط النشاط من خطر الإصابة بالجز على الأسنان.

- الأدوية: قد يكون أحد الآثار الجانبية غير الشائعة لبعض الأدوية النفسية، مثل بعض مضادات الاكتئاب.

- التدخين: قد يزيد التدخين أو شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو شرب الكحول من خطر الجز على الأسنان.

- أفراد العائلة المصابون: قد يكون أحد أفراد أسرتك مصابًا به أيضًا أو لديه تاريخ مرضي له.

- اضطرابات أخرى: يمكن أن يرتبط الجز على الأسنان ببعض الاضطرابات النفسية والصحية، مثل مرض باركنسون، والخرف، والارتداد المعدي المريئي (GERD)، والصرع، ونوبات الذعر الليلي، والاضطرابات المتعلقة بالنوم مثل انقطاع النفس النومي، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD).

المضاعفات:

- تلف للأسنان أو انكسارها.

- الإصابة بالصداع التوتري.

- ألمًا شديدًا بالوجه والفك.

- الاضطرابات التي تحدث في المفصل الصدغي الفكي (TMJ)، وتقع أمام الأذنين، والتي تبدو كصوت النقر عند فتح الفم أو إغلاقه.

- تآكل الأسنان حتى جذوعها.

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