محاربة السرطان المتفوقة في الثانوية: «نفسي أدخل إعلام وأقابل إسعاد يونس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت مونيكا رامي، محاربة السرطان والمتفوقة، بنتيجة الثانوية العامة بعد حصولها على 91%، إن الأشخاص حولها كانوا يشجعونها باستمرار لكي تكمل المذاكرة برغم من إصابتها بمرض السرطان، موضحة أن أغلب جداول المذاكرة كانت لا تتم بسبب حاجتها لتناول الأدوية باستمرار.

تشجيع الأطباء لها حتى لا تؤجل الامتحانات

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن أهلها كان يخافون عليها ولكن كانوا أكثر تشجيعا لها، مبينة أن الأطباء شجعوها لكي تستمر ولا تؤجل الدراسة هذا العام على أن تتلقى الامتحانات في المستشفى، متابعة: «أصعب وقت بالنسبة لي كان ليلة الامتحان عشان كنت مضطر أخد منوم عشان أعرف أنام، وكنت بتوتر جامد».

رغبتها في دراسة الإعلام

وأوضحت أنها تريد دراسة مجال الإعلام، وتتمنى مقابلة الفنانة ومقدمة البرامج إسعاد يونس، مواصلة: «نفسي أشتغل علاقات عامة وبحب أتعامل مع الوزراء والسفراء وممكن أبقى مذيعة، وأنا امتحنت قدرات إعلام ونجحت الحمدلله».

ظهور نتيجة الثانوية العامة

وظهرت نتيجة الثانوية العامة مقتبل الأسبوع الماضي، ويستعد الطلاب للتقديم في نحو 100 جامعة متنوعة بين الحكومة والخاصة والأهلية والمعاهد والجامعات التكنولوجية وسط اهتمام بانضمام نسبة من الطلاب للجامعات التكنولوجية في ظل اهتمام الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة بتصدير التكنولوجيا عقب توطينها فيها الفترة المقبلة.