الامارات | 4 نصائح لديكورات وتصاميم داخلية بسيطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن الحصول على تصاميم داخلية بسيطة وأنيقة تعكس أحدث صيحات الموضة في عالم الديكور، من خلال اختيار المفروشات والإكسسوارات التي تجمع بين العملية والفخامة. ويكمن السر في اختيار الألوان الحيادية والتصاميم البسيطة والواضحة والابتعاد عن النقشات والتفاصيل المتكلفة عند تنسيق ديكورات المنزل.

ولمساعدة العملاء على الحصول على ديكوراتهم المنزلية المفضلة، تقدّم «أورا»، العلامة السعودية الرائدة في التصميم الداخلي، مجموعة متنوعة من تصاميم المفروشات والإكسسوارات المميزة التي تضمن للعملاء الحصول على ديكورات بسيطة بمنتهى السهولة، وتضفي على المنزل لمسات من الأناقة والعصرية بعيداً عن المبالغة والتكلف.

الأقمشة

يُنصح دائماً بالابتعاد عن المزج بين النقشات والألوان المتباينة واختيار أقمشة أو مواد متنوعة بدلاً من ذلك، مثل تنسيق القطع الخشبية مع الإكسسوارات المعدنية وتفاصيل الفرو الاصطناعي والرخام.

قطع الفنية كبيرة الحجم

يُنصح باستخدام قطعة فنية واحدة كبيرة الحجم بدلاً من تزيين الجدران بكثير من اللوحات أو استخدام عدد كبير من قطع الديكور الصغيرة.

الاعتدال في الإكسسوارات

يُنصح باستخدام عدد محدود من الإكسسوارات وقطع الديكور عند تزيين المنزل، فقد تؤدي المبالغة بتزيين طاولة القهوة، على سبيل المثال، إلى الحصول على مظهر فوضوي مزعج. ومن الضروري أيضاً تجنب تزيين الجدران بكثير من اللوحات وقطع الديكور، حيث يشكّل الاعتدال النصيحة المثالية للحصول على تصميم داخلي مريح وبسيط للمنزل.