الامارات | عروضاً صيفية مميزة مع «رافلز النخلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم فندق «رافلز» النخلة دبي للعائلات فرصة قضاء عطلة ممتعة خلال موسم الصيف. ويقع هذا المنتجع الفخم على شاطئ البحر في نخلة جميرا، ويرحب بالعائلات والأصدقاء للاستمتاع بعطلة رائعة مع باقات خاصة بموسم الصيف.

ويمكن للضيوف الذين يقومون بالحجز قبل 30 سبتمبر الاستمتاع بمجموعة من مزايا الإقامة الفندقية الصيفية تشمل ترقية مجانية إلى فئة الغرف التالية، ورصيد سبا بقيمة 150 درهماً ووجبتين مجانيتين كل ليلة تشملان الفطور مع إمكانية الاختيار بين الغداء والعشاء للوجبة الثانية، وخدمة المساعد الشخصي على مدار الساعة، إضافة إلى برامج ترفيهية تعليمية، حيث يمكن للضيوف الصغار استكشاف الفنون والطبيعة والثقافة، ووصول مجاني إلى الرياضات المائية التي تعمل من دون محركات وملعب الغولف المصغر. ويقدم المنتجع أيضاً عرض Suite Summer Escape للباحثين عن تجربة إقامة مثالية مع مزايا خدمة السائق المجانية وعلاج سبا لشخصين، وعشاء لشخصين في مطعم ماتاغي الياباني المعاصر، وكابانا، خصوصاً على الشاطئ، ودخول حصري إلى ردهة Raffles Club Lounge.

ويضم «رافلز النخلة» أيضاً مجموعة من تجارب تناول الطعام الرائعة التي يمكن للضيوف الاختيار من بينها.