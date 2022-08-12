الامارات | فعاليات «الصيف المبتكر» تحفز الإبداع لدى الصغار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم حي دبي للتصميم، ضمن فعاليات «الصيف المبتكر» المستمر لغاية 26 الجاري، مجموعة متنوّعة من ورش العمل والأنشطة التفاعلية والإبداعية الموجهة للأطفال.

ومن بين هذه الفعاليات ورشة فن الغرافيتي، التي ستغطي أنماطاً وأشكالاً متنوّعة من هذا الفن العالمي، بهدف تعريف الأطفال عن تاريخ الغرافيتي وكيفية تأثير بعض الفنون الأخرى على تطوره. وذلك يوم الأحد 14 أغسطس.

كما تقدم شركة «جنك بوت» الناشئة ورشة عمل لتعليم الأطفال كيفية تدوير النفايات وتحويلها إلى روبوتات خلال ساعتين من الإبداع، كما تتضمن الجلسة فقرة تفاعلية للإجابة عن الاستفسارات لمدة نصف ساعة، يوم 14 أغسطس.

ويخصص حي دبي للتصميم ضمن فعاليات «الصيف المبتكر» جداراً كبيراً للفنون، يتيح للأطفال الرسم وإطلاق العنان للإبداع والابتكارات، وذلك لغاية 26 أغسطس.