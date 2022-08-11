بطل سباحة في سن الـ80 ينصح كبار السن بالمشي 3 مرات خلال الأسبوع

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قال الدكتور أحمد عبدالباسط، بطل عالم بسباحة الرواد فى سن الـ80، إن أول ميدالية حصل عليها كان عمره 10سنوات، وذلك عام 1953، وسلمها له الرئيس الراحل محمد نجيب «كان شرف كبير لي».

وأضاف «عبد الباسط» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه بمجرد نزول التدريب ينسى أي تعب، موضحا أن أقصى مسافة يعومها حاليا 3 كيلومتر بأشكال مختلفة، متابعا: «مرة من العوم الكتير طرشت دم عشان فضلت سنين كتير بطلت وبعدين جاتلي تعليمات أعوم سنة 1974، وأنا طرشت دم بعدما اتضايقت عشان المدرب قال للمدرب اللي في الحارة اللي جنبي سيبك منه ده بطل، وبعدها عومت وقت طويل وأغمى عليا بعد ما كسبت».

تنظيم الوقت والجلوس مع النفس

ونصح بطل السباحة العالمي الجميع بتنظيم الوقت والجلوس مع النفس للمراجعة الذهنية ووضع تصور ذهني عن النجاح لكي يتحقق بالفعل قبل بدء أي مرحلة مهمة أو خطوة مهمة في حياته، مبينا أنه درس في العلوم الإدارية وغيرها، ولكنه يحب أن ينادى بلقب السباح فقط، لأنه يحب اللعبة التي تدعم الصبر والمثابرة.

نصائح لكبار السن

كما نصح كبار السن بالمشي 3 مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة، لأن الشخص يستمر في العمل لمدة 35 سنة ثم يجلس في البيت فجأة وهذا يؤثر على القلب، مبينا أن أفضل شيء يسبب صيانة للجسم هو السباحة، وإذا لم يستطع الشخص السباحة عليه السير لأن الحركة مهمة، مواصلا: «لو متحركتش الماكينة هتصدي، ده الشخص بيعمل صيانة لعربيته، أومال جسمه فين».