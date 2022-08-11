لو عروسة جديدة.. أشياء يلزم تحضيرها قبل الذهاب إلى صالون التجميل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال فترة التحضير إلى الزواج، لا تستطيع معظم الفتيات التركيز في جميع الأمور الخاصة بهن إذ يصاب بعضهن بالتشتت مع تجهيزات الزفاف المتعددة، ما يقع بمعظمهن في الخطأ الذي يسبب أضرارًا لهن ويعكر صفو يومهن.

نصائح للفتيات قبل الذهاب إلى صالون التجميل

ومن الأشياء التي يلزم على العروس الاهتمام بها، حمل حقيبة خاصة بها أثناء الذهاب إلى صالون التجميل، مثلما تفعل الحامل عند الذهاب إلى الولادة، إذ تضع ملابس الصغير والأغراض التي تحتاجها، بحسب موقع «Cosmopolitan».

مرطب للشفاه أو روج

وعند تجهيز الحقيبة الخاصة بالعروس، يلزم وضع مرطب للشفاه أو روج باللون الذي يناسب إطلالتها، إذ يمكن أن يُمحي الميكب من على شفاه العروس عند التقاط الصور عقب انتهاء الزفاف، لذا يكون الأمر في مصلحتها عند الرغبة في التقاط الصور التذكارية.

الكحل

إذا كنت من العرائس التي تحرص على وضع الكحل في عينها، يفضل أخذ القلم الخاص بك حفاظًا على سلامة عينيك من انتقال العدوى والبكتيريا إثر استخدام أقلام صالونات التجميل التي توضع في عيون فتيات مختلفة.

صمغ الرموش

هناك أنواع متعددة لصمغ الرموش وفقًا لكل بشرة، إذ يمكن أن تثبت في وضع مؤقت ولكن مع الحركة تلاحظين أنها تحركت من عينيك مما يعكر صفو يومك، لذا يلزم عليك اصطحاب النوع الخاص بك، حتى تضمنين ثبات الرموش مع الحركات الكثيرة خلال حفل الزفاف.

فرشاة للأسنان ومعجون

لا يمكن الاستغناء عن اصطحاب فرشاة للأسنان ومعجون في حقيبتك حتى تغسلين أسنانك قبل البدء في وضع مستحضرات التجميل، كما أنها تنقذك عند الحاجة في حال تأثرها بالطعام.