عادات يلزم تجنبها عند تحضير العصائر الطبيعية: «صفي البذور»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عادة ما يلجأ البعض إلى تناول السوائل بشكل مستمر خلال فترة الصيف، لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، إذ تحرص الأمهات على تحضير المشروبات المتنوعة وتقديمها إلى أسرهن، لمساعدتهن على رطوبة أجسامهن وحماية أجسامهن من الإصابة بالجفاف.

نصائح عند تحضير العصائر

هناك الكثير من العادات الخاطئة التي تفعلها بعض الأمهات وربات المنزل عند تحضيرهن العصائر الطبيعية والتي يمكن أن تؤثر على صحة أسرهن، لذا نوضحها خلال السطور التالية، وفقًا لموقع «Eat This Not That».

شرب العصائر عقب إعدادها مباشرة

عند تحضير العصائر يلزم وضعها فورًا في كأس التقديم، وتناولها مباشرة حتى تحصل على أكبر نفع من تناولها، ولكن في حال اعتيادك على تجهيز العصائر وتناولها على مرات متعددة خلال اليوم، يمكن حفظها لمدة 24 ساعة داخل الثلاجة.

عصائر الخضروات

يفضل الكثير من الفتيات والسيدات تناول العصائر التي تحتوي على الخضروات مثل الخيار والجرجير، لدورهما في الحفاظ على صحة الجلد والشعر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ولكن يلجأ بعضهن إلى التفنن في تحضير عصائر الخضروات إذ يضيفن السبانخ، وغيرها من الأنواع التي تفسد طعم العصير كما أنها يمكن أن تسبب آلام في المعدة.

تحضير العصائر بالبذور

عادة لا يخلو الصيف من تجهيز عصائر العنب أو الجوافة اللذيذة والمنعشة، ولكن تغفل بعض ربات المنزل عن تصفية البذور من العصائر قبل تقديمها، اعتقادًا بأنها تفيد أجسام أسرهن، ولكنها تسبب إزعاجًا عند تناول العصائر، ويمكن أن تفسد طعمه.

وقالت الدكتورة إيمان سند أستاذ الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر بجامعة طب بنها في حديث سابق مع «هن»، إنه لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس يلزم الحفاظ على تناول كمية من السوائل على مدار اليوم «الاهتمام بالمياه ضروري جدًا»، والابتعاد عن استخدام كميات كبيرة من السكر عند تحضير العصائر، تجنبًا للإصابة بأضراره الصحية مثل الإصابة بالسكري، أو ظهور علامات الشيخوخة مبكرًا.