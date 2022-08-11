منها التونة.. أطعمة على سفرتك قد تسبب "الموت البطيء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

هناك الكثير من الأطعمة التي توجد على سفرتك يوميًا، وقد تتسبب في إصابتك بالموت البطيء، وذلك عن طريق تعريضك للعديد من الأمراض المسببة تقصير العُمر مع الوقت، دون أن تعلم ذلك، ومنها:

- جوزة الطيب

أجمع العلماء مؤخراً، عن خطورة تناول جوزك الطيب بكثرة، إذ يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحتك، وذلك بسبب الميريستسين، وهو مادة سامة يمكن أن تسبب الهلوسة والذهان وحتى الموت، وذلك وفق ما أورد موقع "webmed".

- التونة

الإفراط في تناول التونة يسبب ضررا، لاحتوائها على مستويات سامة من المعادن الثقيلة مثل الزئبق، ما يعرضك لخطر إتلاف الكلى والجهاز العصبي، وتكن خطورته بشكل كبير على الحوامل.

- زبدة الفول السوداني

لها بعض الآثار الجانبية الصامتة حيث يمكن للأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني أن يواجهوا العديد من الأعراض، مثل الطفح الجلدي وتورم الحلق ومشاكل التنفس المفاجئة، بعد الإفراط في تناولها.

- السوشي

من الوجبات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، ولكنها قد تشكل خطرًا كبيرًا على صحتك، لأن العديد من الأسماك تحتوي على الطفيليات التي يمكن أن تنتقل إلى الجهاز الهضمي عندما تؤكل نيئة، كما أنها أيضًا مصدر محتمل للسالمونيلا أو غيرها من البكتيريا الضارة.

- الزيت النباتي

يعتبر الزيت النباتي جزءا من مطبخنا، لكن بعض هذه الزيوت مصدرها عناصر معدلة وراثيا، ودهون مُحوّلة خطيرة، التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسرطان ومرض ألزهايمر.

- الفاصوليا الحمراء

من الأمور المتعارف عليها أن الفاصوليا والبقوليات بوجه عام مفيدة للصحة، ولكن بعضا منها يمكن أن يسبب المرض، إذا لم يتم طهيها بشكل سليم، وذلك بسبب احتوائها على نوع من الدهون يدعى "فايتوهيما جلوتينين"، الذي يصعب هضمه، وقد يصل إلى التسمم.

- الصلصات المعبأة

تمتلئ الصلصات المعبأة في زجاجات بلاستيكية، مثل الكاتشب والمايونيز، بالسكر والألوان الصناعية. وينصح بالاستعاضة عنها بعصير الليمون الطبيعي أو خل التفاح أو الخل البلسمي مع بعض زيت الزيتون.

- المحليات الصناعية

هذه المحليات ليست أفضل من السكر كما يعقد البعض، ورغم أنها تحتوي على سعرات حرارية أقل، فإنها لا تزال تشكل خطرا بالإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومشكلة التمثيل الغذائي.

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