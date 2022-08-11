طبيبة تحذر من تناول الماء عند "الشرقة".. فماذا نفعل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعاني كثيرون من "الشرقة" أثناء تناول الطعام، ما قد يسبب إزعاجًا كبيرًا، وذلك لأنها تؤدي إلى الشعور بالاختناق.

و"الشرقة" هي انسداد ميكانيكي في مجرى التنفس بسبب استنشاق أو بلع طعام أو أي جسم غريب، ما يعيق التنفس، وقد يكون كليًّا (يمنع وصول الهواء إلى الرئتين بشكل تام) أو جزئيًّا (يتيح مرور بعض الهواء إلى الرئتين), وفقًا لموقع "healthline".

الأعراض المصاحبة لـ "الشرقة":

تغيير لون الشفاه أو الأظافر إلى اللون الأزرق، بسبب نقص الأكسجين في الجسم.

الارتباك.

صعوبة التنفس.

الهلع.

أصوات تنفس عالية الحدة تسمى صرير أو ستيرتر، والتي قد تبدو مثل الصفير.

انخفاض أصوات التنفس في الرئتين.

فقدان الوعي.

- أسبابها:

استنشاق أو ابتلاع جسم غريب.

جسم صغير استقر في الأنف أو الفم.

رد فعل تحسسي.

صدمة في مجرى الهواء.

مشاكل الحبال الصوتية.

استنشاق كمية كبيرة من الدخان الناتج عن حريق.

إصابات فيروسية.

الالتهابات البكتيرية.

تورم اللسان أو لسان المزمار.

خراج في الحلق أو اللوزتين.

انهيار جدار القصبة الهوائية.

التهاب الشعب الهوائية المزمن.

انتفاخ الرئة.

التليف الكيسي.

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

هل من الآمن تناول الماء أثناء الشرقة؟

توضح الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن شرب المياه أثناء "الشرقة" ضار جدًا، وذلك لأنه يعمل على تضييق القناة التنفسية، ما يؤدي إلى تفاقم الأمر.

لذا من الضروري الانتظار دقيقة عند الإصابة بـ الشرقة، ثم تناول الماء ببطء وبكمية قليلة.

وذكرت عدة نصائح يجب اتباعها لتجنب حدوث "الشرقة":

1. يجب عليك مضغ الطعام جيدًا.

2. يفضل عدم التحدث أثناء الطعام.

3. تجنب تناول الأطعمة المتبقية منذ فترة كبيرة.

4. الحرص على شرب كميات كبيرة من المياه يومياً.

اقرأ أيضا

ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

تحذير.. ما خطورة مادة بروبيونات الكالسيوم الموجودة في الباتيه؟

احذر.. تناول جرعة زائدة من هذا الفيتامين يهدد صحتك

ماذا يحدث لجسم المرأة إذا توقفت عن ممارسة العلاقة لفترة طويلة؟

الماء المغلي أم المفلتر.. أيهما أفضل؟