8 طرق تعمل على تنقية الدم من السموم.. منها الماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يلعب الدم وظيفة مهمة جدًا في الجسم، وهو مسؤول عن نقل الأكسجين والمواد المغذية إلى تريليونات من الخلايا، وينقل فضلات الخلايا إلى أعضاء إزالة السموم، وينظم أيضًا درجة الحرارة ودرجة الحموضة ومستويات الماء في أجسامنا وهو جزء مهم من جهاز المناعة.

لذا من المهم الحفاظ على الدم خاليًا من أي سموم لضمان الأداء السليم للجسم بأكمله.

وفيما يلي 8 طرق تساعد على تنقية الدم، وفق ما أورد موقع " thehealthsite".

التمارين المنتظمة:

التمارين الرياضية تساعد في تقوية أعضاء الجسم المهمة وتلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في تنقية الدم وتحسين الدورة الدموية في الجسم وإنتاج العرق والتنفس الذي يلعب دورًا مهمًا في إطلاق السموم من الجسم.

وكلما زاد تدفق الدم عبر الجسم، أصبح من الأسهل على الكبد والغدد الليمفاوية العمل بشكل صحيح.

تناول الماء:

وهي من أسهل الطرق وأكثرها طبيعية لتنقية الدم، يطرد جميع السموم الضارة والمواد الكيميائية من الجسم ويلعب دورًا رئيسيًا في الإرقاء، وهو رد فعل طبيعي للجسم للإصابة.

جذور الشمندر:

عصير الشمندر يعد مطهرًا ممتازًا للدم، وهو ضروري للحفاظ على نضارة البشرة وصحتها، وتساعد النترات الموجودة في جذر الشمندر في توسع الأوعية، ما يساعد في تعزيز تدفق الدم إلى مناطق الجسم التي تفتقر إلى الأكسجين أو العناصر الغذائية.

التوت:

مصدر غني بمضادات الأكسدة ويحمي الكبد أيضًا من التلف، لذا فإن إضافة التوت كجزء من النظام الغذائي اليومي مفيدًا جدًا.

الخضروات:

تساعد إضافة الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والملفوف والفجل في تنقية الدم.

أوراق النيم:

تساعد أوراق النيم في الوقاية من مشاكل الجلد مثل حب الشباب والأكزيما والطفح الجلدي، وتساهم بشكل ممتاز في تنقية الدم، ولها خصائص مضادة للفيروسات والفطريات.

الليمون:

يساعد الماء الدافئ مع الليمون في تعزيز تكسير الدهون داخل الجسم والتخفيف من إجهاد الكلى، بينما تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في الليمون على إزالة السموم من الدم ونظام الجسم بشكل عام.

النوم السليم:

لا يمكننا التقليل من أهمية النوم الجيد لأن العديد من وظائف الجسم جنبًا إلى جنب مع إصلاح الجسم تحدث أثناء النوم.

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