تهدد صحتك.. 5 قطع ملابس شهيرة احذر ارتدائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يرغب الجميع دائما الظهور بمظهر جذاب وأنيق أمام غيرهم، ولكن من المهم أيضًا التفكير فيما نرتديه من منظور صحي، لأن هناك بعض الملابس التي تهدد صحتك، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "برايت سايد".

الملابس الضيقة:

يفضل الكثير من الأشخاص ارتداء الملابس الضيقة، ومع ذلك، يجب أن تكون على دراية بالآثار الصحية السلبية التي تسببها تلك الملابس بما في ذلك الفساتين أو السراويل أو القمصان أو حتى الملابس الداخلية، إذ تتسبب في الإصابة بحالة تسمى ألم الفخذ المذلي، وهو انحباس العصب مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والوخز والخدر في جانبي الفخذين.

الملابس الصفراء:

بصرف النظر عن أن اللون الأصفر أصبح عصريًا للغاية في العامين الماضيين ويرمز أيضًا إلى السعادة والدفء، ولكن تحتوي الصبغة الصفراء في الملابس على مادة كيميائية محظورة منذ فترة طويلة وهي" "PCB11" وهي شكل من أشكال ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB) الذي يسبب تهيج الجلد وحب الشباب الشديد وسرطان الكبد وسرطان المرارة وسرطان القناة الصفراوية وسرطان الجهاز الهضمي وسرطان الدماغ.

الجينيز الضيق:

يُعد الجينز الضيق خيارًا رائعًا للأناقة، ولكنه يكون ضارًا أيضًا بصحتك، خاصة للنساء.

وغالبًا ما تكون النساء اللواتي يرتدين الجينز الضيق أكثر عرضة للإصابة بألم الفرج، وهي حالة مزمنة تتميز بألم في الأعضاء التناسلية الخارجية.

الملابس الخالية من التجاعيد:

الملابس المقاومة للتجاعيد تحتوي على مستويات عالية من مادة الفورمالديهايد الكيميائية، ما يؤدي إلى التهاب الجلد لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية والطفح الجلدي والبثور والجلد المتقشر والجاف والحكة.

لبس الأحذية بدون جوارب:

الجوارب تمتص العرق وتحافظ على القدمين من الجفاف، لذا فإن ارتداء الأحذية بدون جوارب يتسبب في حدوث احتكاك بين القدم والحذاء ما يؤدي إلى حالة تسمى قدم الرياضي، وهي التهاب جلدي جرثومي ناتج عن الاحتكاك بالأسطح المبللة أو الرطبة.

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