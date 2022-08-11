أمينة شلباية تقدم إتيكيت تناول الحمام: «العضم يتاكل بالشوكة والسكينة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت، أمينة شلباية، عبر قناتها الخاصة بموقع «يوتيوب» إتيكيت تناول الحمام المحشي في العزومات.

إتيكيت تناول الحمام المحشي

وظهرت أمينة شلباية، خلال مقطع الفيديو، وهي أمام عدد كبير من الحمام المحشي، مؤكدة أنه لايجوز وضع الحمام داخل طبق التقديم باليد: «الأيدي مرفوضة تمامًا، مفيش حاجة اسمها أكل الحمام أو أمسكه بإيدي، وابهدل الدنيا، وأمسك الكوبيات وغيرها».

وشرحت أمينة شلباية، إتيكيت تناول الحمام المحشي، بأنه لايصح إلا بتقطيعه 4 أجزاء بالسكين، وتناوله بالقطعة باستخدام الشوكة السكينة: «سهل خالص وبالشوكة والسكينة عادي مفهوش مشكلة».

وأكدت شلباية، أنه يمكن تناول العظم أيضا، ولكن في حال عدم تفضيله يترك جانبًا باستخدام اليد.

وعن تناول الحمام المحشي باليد مثلما يفعل الكثير، أوضحت أنه لايجوز سوى في بعض القطع حال رؤية صاحب العزومة يتناوله بهذه الطريقة.

رد فعل المتابعين على إتيكيت تناول الحمام المحشي

وعلى الفور، تفاعل العديد من المتابعين مع مقطع الفيديو، مدونين: «لا بقى كله إلا الحمام عند الحمام بيقف الكلام»، بينما علق الأخير: «متفقديناش لذة الأشياء البسيطة اللي باقية لجيلنا»، وسخر الأخير:«بصراحة الإتيكيت حلو وكل حاجة بس أكل الحمام بطريقة دلال عبدالعزيز فطوم في كفر عسكر كفيلة تفتح نفس أي حد».