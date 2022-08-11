مايان السيد: «ماما اتحجبت.. وخط الأزياء بتاعي للبنت الجريئة القوية» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كشفت الفنانة مايان السيد عن تفاصيل إطلاقها أول خط أزياء لها منذ أيام، إذ شاركت بالعديد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الفنانة مايان السيد، في بث مباشر، عبر حسابها على «الإنستجرام» خلال تواجدها بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، متحدثة عن خط الأزياء الخاص بها، مؤكدة أن الأمر كان واحد من أحلامها التي لطالما حلمت بتنفيذه وتحقيقه، وهو إطلاق خط ملابس باسمها.

خط الأزياء للبنت الجريئة القوية

وأوضحت مايان السيد، خلال البث المباشر، أنها فضلت تنفيذ أزياء صيفية، بألوان صارخة تعبر عن تفضيلاتها:«عملتوا للبنت الجريئة والقوية اللي بتحب السفر، ولبس لخروجات بليل في الساحل والجونة، لأن دي شخصيتي».

ماما لسة متحجبة قريب وبباركلها

وتابعت: «اخترت ملابس تليق مع صاحبات البشرة السمراء، والأوزان المختلفة، فضلًا عن موديل يمكن مناسبته للمحجبات، لأن ماما اتحجبت قريب وبباركلها وسميته باسمها».

مستطردة: «وكمان سميت موديلات كتير بأسماء أخواتي وصحابي، واسمي كمان عشان بيعبروا عننا».

وأشارت الفنانة في النهاية إلى أنها اختارت تصميم العديد من التوبات، والجيبات، مع الفساتين وخاصة فساتين السهرة، إذ روجت للخط الجديد بالعين السخنة، مؤخرًا عقب تشجيع متابعيها لها.

مايان السيد تقتحم عالم الأزياء

ودخلت الفنانة الشابة، مايان السيد عالم الأزياء من خلال إعلانها طرح خط أزياء خاص بالملابس الصيفية، قائلة: «مجموعة ملابس خاصة بيا متحمسة جدا إني أشاركم التصميمات اللي اشتغلتها معاهم، واللي كنت مهتمة إن كل قطعة فيهم تكون شبهي وشبهكم، مستنية أشوف صوركم بالكوليكشن الجديد».

وتميزت تصميمات مايان السيد بألوانها المبهجة وتصميماتها البسيطة التي تناسب أجواء الصيف، والتنزه والتمتع بأجواءه على الشواطئ المختلفة.