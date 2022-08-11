استشاري يحذر من علامات في العين تشير لأمراض خطيرة.. منها الإصابة بالسكري

القاهرة - سمر حسين - صحة

العين نافذة الروح وصحة البدن، وعلى الرغم من إصابة العديد من الأشخاص بالكثير من الأمراض وخاصة المزمنة دون ظهور أعراض مباشرة، إلا أن هناك العديد من العلامات الموجودة بالعين التي تشير للإصابة بكثير من الأمراض الخطيرة التي قد لاتعرفها.

متى يشير شكل العين للإصابة بالأمراض؟

متى يشير شكل العين للإصابة بالأمراض؟، سؤال يدور بأذهان الجميع حال ملاحظته بعض التغيرات على لون وشكل العين، خاصة وإن كان الأمر لايتعلق مُطلقًا بالإصابة بأمراض العيون، لكنه يشير للإصابة بأمراض أخرى خطيرة، ظهرت أعراضها على العين مباشرًة.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور أشرف الهباق، أستاذ طب وجراحة العيون بطب بنها، خلال حديثه لـ «هُن» عدة تغيرات بشكل ولون العين، تشير للإصابة ببعض الأمراض الخطيرة التي لا يلاحظها البعض.

مرض السكر

وأكد أنه يمكن اكتشاف الإصابة بمرض السكر حال فحص الشبكية وقاع العين: «بنشوف شكل صحة الشعيرات الدموية ونعرف من خلال فحصها ووجود ازدواج في الشبكية، عنده سكر ولا لاء».

ارتفاع ضغط الدم

وأضاف أن مرض ارتفاع ضغط الدم، يظهر أعراضه في شبكية العين من خلال الفحص الطبي.

الغدة الدرقية

أما عن ظهور «حجوز» في العين، أشار الطبيب إلى أن الأمر يشير للإصابة بالغدة الدرقية.

التهاب الروماتويد

أما عن الالتهاب القزحي داخل العين، والجفاف، فيشير وفقًا لما ذكره «الهباق» إلى التهاب الروماتويد.

أمراض الكبد

وعن ظهور الاصفرار داخل العين، فهو إشارة للإصابة بأمراض الكبد.

الأنيميا

بينما العين «الباهتة» تشير للأنيميا.

التصلب المتعدد

أما الازدواج في الشبكية الشديد يشير إلى التصلب المتعدد.

ونصح الدكتور أشرف الهباق، بضرورة العلاج مُبكرًا حتى لاتُصاب بمضاعفات صحية خطيرة.