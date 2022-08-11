الشنطة بـ65 ألف جنيه.. سعر إطلالة ميريهان حسين في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

نشرت الفنانة ميريهان حسين صور عدّة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي تستمتع بإجارتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وارتدت جاكيت جينز طويل، مزود بحزام من عند الخصر، ونسقت معه توب باللون الأخضر، وشورت جينز قصير، وزينت الإطلالة بشنطة من ماركة الأزياء العالمية "Balenciaga"، ويبلغ سعرها 2950 دولارا، أي ما يعادل 56 ألف و400 جنيه مصري.

ونسقت مع الإطلالة كوتشي من العلامة التجارية "GOLDEN GOOSE"، بسعر 335 يورو، ما يعادل 6 آلاف جنيه.

واختارت أن تكون على طبيعتها دون مكياج، وكان شعرها منسدلا على جانبي كتفيها.

وتستعد الفنانة ميريهان إلى خوض تجربة جديدة في عالم السينما بفيلم "الونش"، أمام النجم محمد رجب، ولا يعتبر هذا التعاون الأول بينهم، فقد جمعتهم من قبل العديد من الأفلام.

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