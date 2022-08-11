"الأرخص والأغلى".. أسعار تذاكر السفر من القاهرة إلى شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

خلال شهر أغسطس يهرب كثيرون من حرارة الشمس القاسية إلى المدن الساحلية، في إجازة صيفية تجدد النشاط وتعيد الحيوية لاستئناف وتيرة الحياة اليومية.

من بين الوجهات السياحية الداخلية لكثيرين من المصريين، مدينة شرم الشيخ وهي واحدة من أجمل المدن المصرية التي تتميز بشواطئ رائعة وتحتوي على المناظر الطبيعية الخلابة فضلا عن الأنشطة المائية وأيضا السهرات و"الفُسح" ليلاً.

وفي التقرير نقدم لكم دليلاً مبسطاً لأسعار التذاكر من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ بمختلف الوسائل، حتى تكون الخيارات المتاحة أمامك وتقرر الأنسب لك، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأسعار تقريبية وقد تختلف من يوم لآخر ومن شركة أو جهة لأخرى.

الطيران:

تقدم شركة "مصر للطيران" خيارات مختلفة، تبدأ التذكرة من القاهرة إلى شرم الشيخ بسعر 1319 جنيها ذهاب فقط، أما ذهابا وإيابا فتكلف نحو 2776 جنيها.

أما درجة رجال الأعمال فالتذكرة الذهاب فقط بسعر 2310 جنيها، أما ذهاب وعودة فبسعر 4075 جنيها.

جو باص

أيضا من بين خيارات الذهاب إلى مدينة السلام وأكثرهم مواعيد على مدار اليوم فإن أتوبيسات الرحلات "جو باص" الأنسب، والتي تخرج في مواعيد متقاربة.

يخرج الأتوبيسات من محطات متعددة من القاهرة، أبرزها: محطة عبد المنعم رياض، ومحطة مدينة نصر، والتجمع الخامس، مكتب نادي السكة، ويستقر في شرم الشيخ بمحطة وطنية وأيضا الرويسات.

وعن الأسعار فتبدأ من 250 جنيها وتصل إلى 495 جنيها، حسب ميعاد الرحلة ودرجة ونوعية الأتوبيس.

سوبر جيت:

أيضا تخرج رحلات أتوبيسات "سوبر جيت" من القاهرة إلى شرم الشيخ بأسعار معقولة مقارنة بمختلف وسائل النقل وبمواعيد مختلفة.

يخرج من محطات عدّة ومنها عبدالمنعم رياض وأيضا الجيزة ونادي السكة، ويستقر بالرويسات في شرم الشيخ.

أما أسعاره فتتراوح حسب الدرجة والميعاد من 240 إلى 310 جنيهات.

بلو باص

تأتي الخيار الأخير للذهاب إلى "شرم الشيخ" عبر شركة "بلو باص" التي تقدم 3 رحلات في اليوم، من محطات الجيزة و6 أكتوبر ومحور المنشير وطريق إسكندرية الصحراوي، ويستقر في الرويسات.

ينطلق الأتوبيس في الميعاد الأول الساعة 3:15 صباحاً وتذكرته تبلغ 275 جنيها، والثاني الساعة 2:15 صباحا بسعر تذكرة 285 جنيها.

أما ميعاد 1:15 صباحا فينقسم فيه الكراسي إلى درجتين، درجة أولى بسعر 490 جنيها، وكرسي رجال أعمال بـ380 جنيها.

المواصلات داخل المدينة

عند وصولك إلى شرم الشيخ، فإن أول ما يشغل بالك هو التنقل والوسائل المتوفرة فيها، وحتى الآن لم تدخل شركات النقل الذكي في شرم الشيخ مثل "أوبر" و"كريم"، غير إنها مدينة تتمتع بالهدوء الشديد والنظام الصارم كونها مدينة سياحية فيمكنك الاعتماد على التاكسي أو باصات الفنادق والشركة السياحية، وأيضا الميكروباصات.

التاكسي:

يمكنك استقلال سيارة تاكسي من مكان لآخر داخل المدينة، واطلب من السائق أن يشغل العداد إذا لم يفعل ذلك، أو اتفق معه على الأجرة بالمشوار كما تريد، لكن الأفضل العداد خصوصا أن المدينة جديدة عليك ولا تعرف المسافات والأسعار جيدا.

الميكروباص

توجد شبكة ميكروباصات تغطي شرم الشيخ من منطقة هضبة أم السيد والسوق القديم إلى خليج نعمة والمطار الدولي وصولا لخيلج نبق والرويسات.

السيارات الخاصة:

ستجد في شرم الشيخ العديد من مكاتب تأجير السيارات بسائق أو بدون، وبأسعار جيدة، ما عليك سوى إحضار رخصة القيادة والبطاقة الشخصية، وحاول أن تتجنب استئجار السيارات دون احتوائها على تأمين شامل.

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