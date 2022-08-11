«موتو تاكسي».. فكرة «رنا» لتوصيل السيدات: «أوفر من العربية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تستسلم الشابة اللبنانية رنا كرزي لتركها الوظيفة وأنها أصبحت بدون عمل، لتبدأ «رنا» في إنشاء مشروعها الخاص وهو الموتو تاكسي المخصص لتوصيل السيدات، ونال إعجاب وإشادة الآلاف اللبنانيين منذ بداية المشروع في نهاية 2019، إذ اعتادت على قيادة الموتوسيكل منذ أكثر من 6 سنوات.

بداية «رنا» لمشروع الموتو تاكسي

عندما بدأت «رنا» المشروع، كان لديها خوفًا من ردود فعل الناس، لكنها وجدت الدعم والثقة من النساء لأن مشروعها خاص بهن فقط، وقالت «رنا» في تصريحات تليفزيونية لإحدى القنوات اللبنانية: «مشروعي خاص بالنساء لأني محجبة، وكل اللي عارفني بيثقوا في قيادتي للدراجة، عشان كدة كان سهل أعلن فكرتي»، وتستهدف السيدات من القطاعين الخاص والعام من خلال الاتفاق معهن على مواعيد العمل، حسبما روت لـ «سكاي نيوز».

لم يكن تركها للعمل السبب الوحيد في مشروع الموتو تاكسي، لكن دفعها لذلك الأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار المحروقات وغلاء الأسعار أيضًا، وهي ليست الوحيدة لكن الكثير من الناس لجأوا لقيادة الدراجات النارية، الأمر الذي لاقى إقبالًا وترحيبًا كبيرًا من اللبنانيين.

ردود فعل الناس على مشروع «رنا»

على الرغم من أن قيادة المرأة للدرجات والموتوسيكلات كانت نادرة جدًا في الماضي، إلا أن الأمر أصبح مستحبًا لدرجة أنه أصبح مشروعًا خاصًا لبعض النساء يكتسبن منه قوت يومهن، وفكرت «رنا» لمشروع الموتو تاكسي بعد أن وجدت الكثير من الدعم من النساء والرجال.

أما عن أسعار «رنا» للموتو تاكسي فتبلغ 40 ألف ليرة لبنانية أي «500 جنيه مصري»، وهي أقل من التاكسي العادية بـ 10 آلاف ليرة لبناني، لكن ميزة الموتو تاكسي أنه يختصر المسافات، إذ تسلك الفتاة الطرق الأسهلوبذلك تضمن الوصول لوجهتها بشكل سريع، لذلك تفضل السيدات التعامل معها وذلك عبر الاتفاق معها على صفحتها عبر «فيسبوك».