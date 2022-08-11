نصائح خبيرة موضة للفتيات في فصل الصيف.. «بلاش اللون الأسود»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شمس حارقة، وارتفاع في درجات الحرارة مع معدلات مرتفعة من الرطوبة، جميعها عوامل تجتمع في نهار الصيف بشكل عام، ولذلك تحاول الفتيات دومًا ارتداء ملابس ملائمة لتلك الأجواء، وتوضح خبيرة الموضة ومصممة الأزياء هديل محمد في تصريحات خاصة لـ«هن»، الملابس الملائمة وخاماتها وألوانها.

نصائح للفتيات عند الخروج في الصيف

أول شيء على الفتيات عمله عند الخروج في الصيف، هو استخدام واقي الشمس ونظارات شميسة، وارتداء القطع الخفيفة والمعروفة بأقمشتها الباردة، مثل القطن الذي يتشرب العرق من البشرة ويتركها جافة، وذلك لأن الجسم مع التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة يصبح إفرازه للعرق أكثر، وبالتالي الأقطان هي أفضل أنواع الأقمشة في تلك الحالة.

الابتعاد عن اللون الأسود

وكذلك يجب ارتداء ألوان الصيف الباردة، بحسب هديل محمد والمعروفة بـ روزا كوتور، التي قالت إن اختيار الألوان المناسبة المتوافقة مع درجات حرارة الصيف مهم للغاية، وكذلك يجب تجنب تمامًا ارتداء اللون الأسود في الصباح خلال فصل الصيف حيث أنه يمتص الحرارة بشكل كبير، وفي حالة ارتداء ملابس باللون الأسود يمكن كسره بلون آخر مناسب مع فصل الصيف.