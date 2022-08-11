قواعد أساسية لاختيار عربة الأطفال قبل شرائها

محمد اسماعيل - القاهرة - في الحقيقة شراء عربة لطفلك لاتقل أهمية عن شراء سيارة جديدة، فليست كل عربة تلائم طفلك، فهناك الكثير من المواصفات التي يجب مراعتها قبل شراء العربة من أهمها :-

- ثبات فرامل العربة

- توافر أحزمة الأمان بالعربة لتمنع انزلاق الطفل منها.

- سهولة طي وفتح العربة.

- أن يكون ظهر العربة مبطن يسمح لطفلك بالنوم والراحة.

- توافر مظله بالعربة لحماية طفلك من الشمس أو الامطار.

في هذا التقرير يرشح لك الخليج 365 أفضل أنواع عربات الأطفال التي تحقق الأمان والراحة لك ولطفلك .

عربة الأطفال بوش أند جو

تتميز العربة بـ :-

- مسند ظهر بزاوية 175 درجة

- مزودة بإطار فولاذ خفيف الوزن وقابلة للطي بحجم صغير جدًا.

- حزام للمقعد ثلاثي النقاط ومسند ظهر قابل للتعديل.

- عجلات دوارة أمامية قابلة للفتح والغلق وعجلات خلفية أكثر اتساعًا..

- غطاء رأس قابل للإزالة.

- سلة تسوق كبيرة يسهل الوصول إليها.



عربة أطفال تفرد سرير

تأتي بلونها الاحمر المميز الذي يصلح للجنسين.

وتتميز بـ:-

- يمكن استخدامها كـ سرير .

- الذراع قلاب لوضع الطفل امام الام

- شمسية مستويات

- باسكت تخزين و تربيزة للاكل

- مسند الرجل ٣ مستويات

- فرامل للعجل الخلفي



عربة اطفال انفنتي بوش اند جو

تأتي العربة بـ3 الوان مختلفة "الزهري:والبيج،والرصاصي)،تتميز بشكلها العصري

العربة مزودة بمظلة،وفرامل أمان،سهلة الطي،كما يمكن تقسيطها لمدة 48 شهر،من حلال عدة بنوك كـ (البنك العربي،بنك عودة،بنك مصر،بنك الأسكندرية،التجاري وفا،وبنك CIB).



عربة أطفال بيليكو

تتميز العربة بلونها الأسود الذي منحها مظهرا خاصا،ويأتي معها مقعد للسيارة بنفس اللون.

العربة مزودة بفرامل للأمان،ومبطنه من الظهر لراحة طفلك،يمكن قلبها للأتجاهين،يسمح بدخولها الطائرة.

كما يمكن تقسيطها لمدة 48 شهر،من حلال عدة بنوك كـ (البنك العربي،بنك عودة،بنك مصر،بنك الأسكندرية،التجاري وفا،وبنك CIB).

