الغوانابانا.. فاكهة غريبة الكيلو منها بـ800 جنيه وهذه مكوناتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

الغوانابانا هي فاكهة موطنها الأصلي المناطق الاستوائية في أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، تعتبر جزء من عائلة تفاح الكسترد، وتُزرع الآن على نطاق واسع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية بجميع أنحاء العالم، بما في ذلك إفريقيا وجنوب شرق آسيا، وفق ما أورد موقع "soursop".

ويُباع الكيلو من هذه الفاكهة في الأسواق وسلاسل المحلات التجارية الكبرى "الهايبرات" بسعر 800 جنيه.

المغذيات والمكونات النشطة:

تحتوي فاكهة جوانابانا على العناصر الغذائية التالية:

البوتاسيوم

الكالسيوم

النحاس

الحديد

المغنيسيوم

فيتامين سي

وتحتوي بذور وأوراق الغوانابانا على كميات كبيرة من فيتاميني C وE، المسؤولة جزئيًا عن آثارها المضادة للأكسدة، كما تعتبر أكثر المركبات شهرة في جوانابانا هي القلويات والفينولات والأسيتوجينين.

الفوائد الصحية لهذه الفاكهة:

الوقاية من السرطان:

أفادت دراسة أجريت عام 2018 أن هذه الفاكهة لديها القدرة لمكافحة السرطان، ومع ذلك، لا توجد دراسات كافية تدعم هذا الادعاء.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

بسبب محتواها العالي من الألياف، قد تساعد في الهضم السليم، ويمكن أن يعمل عصير الفاكهة أيضًا كمدر للبول وينظف الجهاز الهضمي عن طريق إزالة الصوديوم الزائد من الجسم.

وقد ثبت أن مستخلص الغوانابانا يساعد في التئام قرحة المعدة أيضا.

تحارب الالتهابات:

مثل معظم الفواكه والخضروات، الغوانابانا هي مصدر جيد لمضادات الأكسدة، والتي قد تساعد الجسم على إصلاح تلف الخلايا ومكافحة الالتهابات.

الآثار السلبية:

يجب تجنب تناول الغوانابانا أو شرب الفاكهة في الشاي إذا كان أي مما يلي ينطبق عليك:

- إذا كان لديك مرض السكري، لأن الجرافيولا الموجود بها له تأثير على خفض نسبة السكر في الدم.

إذا كنت تتناول أدوية لتقليل ارتفاع ضغط الدم، حيث تبين أن للجرافيولا تأثيرات إضافية عند تناولها مع الأدوية لهذه المشكلة الصحية.

الحساسية:

لم يتم الإبلاغ عن حالات حساسية الغوانابانا في الأدبيات الطبية، لكن أي طعام يحتوي على البروتين يمكن أن يكون مسببًا للحساسية نظريًا، إذا كنت تعاني من أعراض حساسية الطعام (مثل الحكة أو التورم أو خلايا النحل)، فاستشر طبيبًا للتشخيص.

- مرضى الكلى والكبد

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات المختبرية أن المركبات الموجودة في الجرافيولا تسبب اضطرابات الحركة واعتلال النخاع الشوكي، وهو مرض له أعراض مشابهة لمرض باركنسون.

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