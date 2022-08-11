مصري وأوكرانية يوثقان حفل زفافهما بجلسة تصوير «جنونية»: «فرح ولا جمباز؟»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الخروج عن المألوف رغبة الكثير من الأشخاص، خاصة محبي التشويق وكل ما هو جديد، وعند توثيق الذكريات الهامة والمميزة كاحتفالات الزفاف، يحرص كل عروسين على البحث عما يُظهر فرحتهما بشكل مختلف وغير تقليدي قدر الإمكان، وهو ما لجأ له مؤخرًا «زيزو» الشاب المصري، احتفالا بيوم زفافه على زوجته الأوكرانية «كاتيا».

في جلسة تصوير وصفها العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بـ«الجنونية»، وثق الزوج المصري وعروسه الأوكرانية يوم زفافهما بلحظات مميزة لا تنسى، وهو ما التقطه المصور الفوتوغرافي عمرو أبو بكر بعدسته الخاصة، كاشفًا عن تفاصيل «السيشن» خلال حديثه لـ«هن».

تفاصيل جلسة تصوير العروسين

علاقة صداقة تربط بين المصور عمرو أبو بكر، والزوج المصري الذي يدعى «زيزو» وعروسه الأوكرانية «كاتيا» التي تعمل في مجال الجرافيك والرسوم المتحركة، وهو ما كشف عنه الأول، موضحًا أن العروسين قررا الاحتفال بزفافهما بشكل مميز: «قرروا يعملوا سيشن فرح بس مجنون شوية، علشان كدا استعانوا بيا».

بتقليب أجسادهما في الهواء، وأداء بعض الحركات الكوميدية، وثق العروسين جلسة تصويرهما، والتي سرعان ما حققت تفاعلا كبيرا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

جلسة التصوير تتصدر التريند

أما عن تفاصيل أداء العروسين للحركات البهلوانية خلال جلسة تصوير زفافهم، كشف المصور «عمرو»، أنه طلب منهما تنفيذ ما يطلبه منهم، كي تخرج الصور بشكل مبهج: «نبهت عليهم يعملوا أي حاجه أقولها مهما كان، زيزو كان قلقان شوية وبيتكسف، إنما كاتيا فيما معناه بالمصري أنا معاك في أي حاجة، طبعًا كل ما أقول على حاجة كانوا بيستغربوا جدًا ليه وإزاي، ده فرح مش جمباز».

انتشار واسع لاقيته صور جلسة تصوير العروسين، وهو ما مثل لهم مفاجآة كبيرة وسارة: «فرحوا جدا إن السيشن بقا تريند في مصر، وبره كمان ناس كتير اتكلمت عنه»، بحسب عمرو أبو بكر.