أخصائية تغذية هندية: الأرز المطبوخ منذ يوم أكثر صحة من الطازج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شاركت أخصائية التغذية الهندية بوجا مخيجا مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بـ "إنستجرام"، أوضحت فيه أن الأرز المطبوخ منذ يوم واحد أفضل من الطازج.

في بداية الفيديو، قالت أخصائية التغذية إن الأرز المطبوخ الذي مضى عليه يوم واحد أفضل من الأرز الطازج الساخن، كما أوضحت أن العديد من الدراسات أثبتت أن تبريد النشا المطبوخ الموجود في الأرز يتسبب في عملية تعرف باسم ارتداد النشا والتي تحول النشا القابل للهضم إلى نشا مقاوم.

وببساطة عندما تطبخ ربة المنزل طعامًا يحتوي على نسبة عالية من النشا مثل الأرز أو البطاطس وتقوم بتريده، فإنها تحول النشا القابل للهضم إلى نشا مقاوم وبالمقارنة فإن النشا المقاوم لا يتحلل ولا يمكن هضمه، وفقا لموقع "food.ndtv".

لذا إذا كان لديكي أرز مطبوخ منذ يوم واحد وترغبين في صنع شيء منه فجربي وصفة سهلة من الأرز المقلي بالبيض والثوم.

إليك كيفية صنع أرز مقلي بالبيض والثوم:

قومي بإضافة الثوم المفروم إلى الزيت في المقلاة وبعدها قلبيه حتى يصبح لونه بنيا ذهبيا وأضيفي ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر والزنجبيل والبصل الأخضر وبعد دقيقة واحدة أضيفي بيضة في المقلاة وامزجي الخليط وبعد ذلك، ضعي الأرز المتبقي وحركي كل شيء معًا برفق.

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