ما السر وراء تسمية "العملية القيصرية" بهذا الاسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

عادة ما يشعر الكثير من الأشخاص بالفضول تجاه المسميات الموجودة في حياتنا، ومن بينها سبب تسمية العملية القيصرية، وهذا ما سنتعرف عليه، وفقًا لما ذكره موقع mentalfloss.

تتشابه كلمة القيصرية مع اسم القيصر، تشمل التهجؤات القديمة للمصطلح، والتي تعود إلى أوائل القرن السابع عشر، ووفقًا للنظرية الأكثر شيوعًا حول أصولها، فإن الاسم نفسه كان بالفعل يوليوس قيصر الذي يوضح بأنه دخل العالم من خلال تلك الجراحة، والتي كانت تتسبب في وفاة النساء.

وكتب الجراح الفرنسي جاك غيليمو في كتابه "ولادة الطفل"، أو "الولادة السعيدة للمرأة"، الذي تم نشره لأول مرة عام 1609، أن والدة قيصر لم تمت أثناء ولادته، حيث توفيت بعد ذلك بسنوات عديدة أي ما يقرب إلى 10 سنوات من ولادتها يوليوس قيصر، ولكن لا يوجد دليل على أن أي أم رومانية في قديم الزمن نجت من عملية قيصرية، كما أن هناك شكوك أن تكون والدة قيصر التي تدعى " أوريليا كوتا" قد خضعت لولادة قيصرية.

وفي كتاب "التاريخ الطبيعي"، تأليف بليني الأكبر، تم طرح قصة بديلة لأصل تسمية الولادة القيصرية، حيث أوضح أنها مقتبسة من كلمة caesus أي القطع من الرحم.

ويعتقد الباحثان لورانس دي لونغو ولورانس برينولدز، أن تسمية الولادة القيصرية بهذا الاسم قد تكون مرتبطة بنوما بومبيليوس، الذي حكم روما من 672 إلى 715 قبل الميلاد.

وبحسب لونغو وبرينولدز، أصدر بومبيليوس قانونًا، يشترط إنجاب الطفل عن طريق شق البطن إذا توفت المرأة الحامل قبل الولادة بفترة قصيرة، واستمر العمل به في الوقت الذي تولى فيه القيصر زمام الأمور.

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