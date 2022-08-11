نور الشريف عن زواجه من بوسي: اتوترت وأنا بلبسها الدبلة ومؤخر الصداق أزعجني

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

وقع في غرامها منذ النظرة الأولى التي وقعت عينه عليها، حينما كانت تصور دورها في مسلسل «القاهرة والناس»، قدما سويًا أدوارًا رومانسية علقت في أذهان الجمهور، عشنا معهما قصصًا من الرومانسية والحب والوفاء، إذ كانت قصة حب نور الشريف والفنانة بوسي، استثنائية من نوعها وعنوانها الوفاء والترابط، إذ لم تسر قصتهما على وتيرة واحدة، إذ تعرضا للانفصال والطلاق، ليقررا العودة مجددًا، قبل أشهر من وفاته، ليضربا مثالًا للوفاء.

يتزامن اليوم 11 أغسطس، مع ذكرى وفاة الفنان نور الشريف، الذي رحل عن عالمنا في عام 2015، عن عمر ناهز 69 عامًا، إثر إصابته بمرض سرطان الرئة لتقف بجانبه الفنانة بوسي، ولازمته في رحلته العلاجية.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، حكاية لقاء نادر للفنان نور الشريف، يتحدث عن كواليس زواجه من الفنانة بوسي.

عادة توثيق الذكريات بالصور

في لقاء بعد فترة من الزواج، تحدث الفنان نور الشريف عن كواليس علاقته بالفنانة بوسي، خلال استضافته في برنامج من تقديم طارق حبيب، إذ قال: «الزواج لحظة صعب حد يتكلم عنها بسهولة تلاقي الشاب بيحب واحدة، بس مبيحسبش اللحظة اللي هيتجوز فيها، كنت بنقل الدبلة من إيديها اليمين للشمال، لا تتصور التوتر كإني مش شايف إيديها، كان في ناس بتزغرد وبوسي قالتلهم متزغرطوش وإلا هسيب الفرح وأمشي، بتبقى لحظة غريبة».

نور الشريف: عقد الزواج أهم عقد في حياتي

«عقد الجواز أهم عقد وقعته في حياتي»، بتلك العبارة واصل الفنان الراحل نور الشريف الحديث عن كواليس الزواج وعقد القران، إذ يقول: «في اللحظة دي كان ليا رأي، إن العقد مطلوب لحماية حقوق الزوجة، أكتر حاجة أزعجتني هو سؤال المأذون مؤخر الصداق كام، بيلفت نظري إن العلاقة ممكن تفشل، ربنا يديم عليا السعادة معاها».