طفل ينجو من 3 أسماك قرش على أحد الشواطئ ببريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

في حادث أليم تعرض طفل بريطاني لم يتعد عمره الـ8 سنوات، إلى هجوم مفاجئ من 3 أسماك من القرش، وذلك أثناء زيارته السياحية إلى جزر البهاما.

تعرض الطفل فينلي البالغ من العمر 8 سنوات إلى هجوم شرس من أسماك القرش، عندما كان يتجول وسط أسرته المكونة من والده وشقيقتيه، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "dailymail".

وأثناء ذلك رأى فينلي الكثير من السياح يقومون بإطعام أسماك القرش، فذهب إليهم ليشاركهم، ولكن حدث أمر غير متوقع، حيث هجمت عليه الأسماك بشكل مفاجئ، ولكن أنقذته شقيقته وأخرجته من الماء في الوقت المناسب، وأدى هذا الأمر إلى إصابته ببعض الجروح المتفرقة.

ولحسن حظه كان من بين السياح ممرضة، فقامت بعمل الإسعافات الأولية له، حتى أتت طائرة خاصة ونقلته إلى المستشفى على الفور.

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