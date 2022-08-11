الفستان الكروشيه لإطلالة صيفية بوهيمية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "Elle" أن الفستان الكروشيه يمثل نجم الموضة النسائية في صيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة بوهيمية تستحضر روح السبعينيات.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان الكروشيه يطل هذا العام بطابع عصري جريء من خلال الألوان الزاهية بدلا من الألوان المحايدة التقليدية، وذلك ليشيع أجواء البهجة والانطلاق من ناحية ويضفي على المظهر لمسة جاذبية ساحرة من ناحية أخرى.

وأضافت “Elle” أن الفستان الكروشيه يطل هذا الموسم بقصة ميني أو ماكسي، لافتة إلى أنه يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع صندل جلدي للحصول على إطلالة أنيقة، كما يمكن تنسيقه مع صندل ذي كعب خشبي للحصول على إطلالة كاجوال ذات طابع جريء ومتفرد.

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