قصة لقاء نادر جمع نور الشريف وبوسي أثناء خطبتهما.. «بنجيب حاجة شقتنا على مراحل»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قصة حب استثنائية شهدها الوسط الفني بأكمله، جمعت بين الفنان نور الشريف والفنانة بوسي، وظهرت واضحة خلال الأعمال الفنية التي تشارك الثنائي بها، وتوجت تلك القصة بإنجاب «سارة ومي»، اللتين ورثتا عن والدتهما الجمال والأناقة والرقي.

وتحل اليوم الخميس، 11 أغسطس، ذكرى وفاة الفنان نور الشريف، ويُقدم «هُن» لقاء نادر للراحل وزوجته الفنانة بوسي، خلال السطور التالية..

لقاء نادر في الخطوبة

جمع لقاء نادر بين الفنانة بوسي ونور الشريف، في أثناء فترة خطبتهما والتحضير لعش الزوجية، إذ كان الثنائي يلعب الطاولة في أحدى الأماكن، وتحدث الفنان عن كواليس التحضيرات، قائلا: «لقينا شقة بس لسه مخلصتش، المفروض تخلص في مارس، العمال مخلصوهاش بيتحججوا إن الخشب غالي، واخدين شقة صغيرة ومتفقين مش هنخلف غير بعد فترة، هنجيب حاجات تكفينا احنا الاتنين بس، بنجيب حاجة الشقة على مراحل».

وتحدثت الفنانة بوسي، عن مؤهلاتها العلمية، خلال اللقاء النادر لها، مع الفنان نور الشريف، قائلة: «خدت التوجيهي سنتين ورا بعض، دخلت كلية تجارة، نور حاول يدخلني معهد سينما ومعرفش، هدرس الاتنين مع بعض».

قصة حب بوسي ونور الشريف

وجمعت الثنانئي علاقة استثنائية، ووقع نور الشريف في حب بوسي من اللحظة الأولى، حينما كانت لا تزال بعمر الـ15 عاما، في أثناء تصوير مسلسل «القاهرة والناس»؛ إذ حاول لفت نظرها إليه حتى نجح في مخططاته، وتزوجا عام 1972، بمؤخر صداق 10 آلاف جنيه، وأنجبا ابنتيهما «مي وسارة»، تعمل الأولى في مجال الوسط الفني.

وعاشت الفنانة بوسي في حزن شديد بعد وفاة نور الشريف، رغم انفصالهما عام 2006، في سرية تامة، لكنهما عادا في 2015، قبل أشهر من وفاته، وظلت تُلازمه خلال فترات علاجه حتى رحيله.