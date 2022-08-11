أسباب وأعراض الحساسية التلامسية لدى الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الحساسية التلامسية تندرج ضمن الأمراض الجلدية الشائعة لدى الأطفال، موضحة أن المواد العطرية الموجودة في منتجات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل والعطور، لا سيما مادة "لينالول"، تحتل المرتبة الأولى بين مسببات الحساسية.

وأوضحت الرابطة أن المرتبة الثانية يحتلها معدن النيكل الموجود في العملات المعدنية والحُلي والهواتف الجوالة وأجزاء الكمبيوتر والدهانات والأحزمة.

كما تندرج المادة الحافظة "برونوبول" الموجودة في العديد من مستحضرات التجميل ضمن مسببات الحساسية التلامسية لدى الأطفال.

وتتمثل أعراض الحساسية التلامسية في احمرار والتهاب وتورم الجلد والطفح الجلدي والشعور بالحكة.

ويمكن تخفيف متاعب الحساسية التلامسية بواسطة الكريمات والمراهم المحتوية على مواد مهدئة ومرطبة مثل البانثينول واليوريا، مع مراعاة تجنب ملامسة الأغراض المحتوية على مسببات الحساسية.

ومن المهم أيضا أن يستخدم الطفل صابونا ذا أس هيدروجيني (pH) محايد.