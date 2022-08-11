أعراض الإصابة بجفاف الصيف.. و4 نصائح فعالة للتخلص منه

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تقتصر درجات الحرارة المرتفعة على الانزعاج بالحر فقط، إذ تظهر آثارها السلبية على الجلد والبشرة، ونظرًا لأننا في شهر أغسطس الذي يعد ذروة فصل الصيف، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى التواجد داخل منازلهم والامتناع عن أداء العديد من المهام الخاصة بهم، تخوفًا من درجات الحرارة المرتفعة التي تسبب لهم الكثير من الأضرار.

أعراض الإصابة بجفاف الصيف

ويصاب الأشخاص بجفاف في الجسم عند التقليل من تناول كمية الماء المطلوبة، مع التعرض إلى درجات الحرارة المرتفعة، ووفقًا لموقع «Health Line» نوضح أعراض الإصابة بجفاف الصيف فيما يلي:

- عدم الشعور بالعطش بشكل كبير على عكس المعتاد.

- نظرًا لفقدان الجسم للسوائل، فإن مستوى ضغط الدم يقل وبالتالي سرعة التنفس، وزيادة ضربات القلب تزيد مما يشعر الشخص بالإرهاق.

- تغير لون البول إلى الأصفر الغامق.

- القيء.

- الإمساك.

- كثرة التعرق.

علاج جفاف الجسم في الصيف

أما عن العلاج، قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر فضائية «CBC»، أن الجفاف يختلف من شخص إلى آخر، ولا يمكن تشخيصه بأن سببه ارتفاع درجات الحرارة فقط، إذ يمكن أن يكون السبب وراثي، لذا لا بد من الحرص على تناول سوائل كثيرة على مدار اليوم، بالإضافة إلى متابعة علاج مخصص من قبل الطبيب المعالج، والترطيب لمرات متعددة، مع اتباع النصائح التالية أيضًا:

- الامتناع عن الاستحمام بالماء الساخن، يفضل استخدام ماء فاتر بما يناسب درجة حرارة الجو.

- تجفيف الجسم من خلال استخدام فوطة من القطن.

- استخدام الفازلين لترطيب الجسم، إذ لا يسبب التهابات كما أنه لا يسبب تأثير سلبي على الجسم.

- الاهتمام بالشفاه، من خلال التنفس من الأنف خلال النوم، حتى لا تتعرض للجفاف من التنفس، بالإضافة إلى ضرورة ترطيبها.