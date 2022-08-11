في ذكرى ميلادها.. علاقة طيبة تجمع نجاة الصغيرة ونجلها: «بعيش معاه طفولتي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

صوت ذهبي من عصر الخمسينات والستينات، كانت ولا تزال من أشهر رموز الموسيقى العربية، جمال ورقة أسلوبها جعلها تتربع على عرش المطربين، حتى تفوق على النساء والرجال، في زمنها، شقيقة الفنانة سعاد حسني، السندريلا التي ورثت هي الأخرى حُب الموسيقى والطرب والغناء من والدهما، الخطاط العربي الدمشقي الشهير، هي الفنانة نجاة الصغيرة، التي اعتزلت الغناء عام 2002، وعادت إليه من جديد في 2017.

الفنانة نجاة الصغيرة، تُكمل اليوم 11 أغسطس، عامها الـ84، ويُقدم «هُن» لقطات من حياتها الأسرية بعيدًا عن الأضواء وعدسات الكاميرات، خلال السطور التالية.

نجاة الصغيرة الفنانة والأم

تحدثت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، خلال استضافتها في أحدى البرامج التلفزيونية، عن كواليس قضاء يومها وروتينها، بعد اختفاء دام لسنوات، معبرةً عن سعادتها من جديد للتواصل مع جمهورها، قائلةً: «أنا صحتي كويسة وبخير، وحابه أطمن جمهوري لأنه عزيز عليا وغالي، الحقيقة ممكن أغني لكن مبقدرش أعبر واتكلم».

وضاوحت الفنانة: «بقضي يومي في الموسيقى، بدخل جواها لأنها بالنسبة ليا حياتي، خاصة اللي اتعلمتها من الكبار أوي، من السيدة أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، دخلت الجامعة اللي عملوها لأنهم قامة كبيرة في الفن، الواحد ممكن ياخد دكتوراة لو درس، وكان عنده حظ في الوقت اللي كانوا موجودين فيه».

«خدت دكتوراة مع مرتبة الشرف العليا من جامعة أم كلثوم وعبدالوهاب»، بتلك العبارة واصلت نجاة الصغيرة، الحديث عن دراستها في مجال الفن، مؤكدة: «بحمد ربنا إني كنت موجودة، بحب لها أجزاء في أغاني، هي ست عظيمة وحاجة كبيرة، أنا كنت في نعمة ومحظوظة».

علاقة نجاة الصغيرة بابنها وليد

كما تحدثت الفنانة نجاة الصغيرة، عن كواليس علاقتها بنجلها «وليد»، خلال استضافتها في برنامج «لقاء المشاهير»، قائلة: «بحاول أقضي طفولتي اللي معشتهاش مع ابني وليد، دايما بحاول أخليه يكون راجل بمعنى الكلمة، ويكون له أم تفخر بيه كابن، ويكون له دور مشرف لبلده، نفسي لما يكبر يطلع مهندس».