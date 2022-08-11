10 نصائح للسيطرة على بكاء طفلك الرضيع.. أبرزها الغناء له

القاهرة - سمر حسين - ماما

في الأشهر الأولى لحديثي الولادة، يبكي الأطفال بصورة مستمرة، قد تستمر لمدة 2-3 ساعات يوميًا، خاصة خلال الأسابيع الـ6 الأولى، وهو ما قد يشعر بعض الأمهات بعدم التمكن من التعامل مع الأمر بصورة صحيحة.

وبحسب ما كشف موقع kidshealth العالمي، المعني بشؤون صحة الطفل والأم، قد يبكي الرضيع للعديد من الأسباب، التي لا يمكنه بالطبع التعبير عنها لصغر عمره، وهو ما يخلق حيرة كبيرة لدى الأم عند التعامل مع الأمر والسيطرة عليه.

أسباب بكاء الرضيع

ووفق ما توصل له أطباء الأطفال على مدار سنوات طويلة من العمل مع ملايين حالات الرضع حول العالم، فإن أسباب بكاء الطفل الرضيع، خاصة حديثي الولادة، قد تأتي لبعض الأسباب الشائعة، التي من بينها:

- شعوره بالجوع.

- الشعور بالتعب.

- قد يحتاج إلى التجشؤ.

- الحاجة إلى تغيير الحفاض.

- الشعور بالحرارة أو البرودة.

كيفية السيطرة على بكاء الرضيع بصورة صحيحة

1- تأكدي من عدم إصابته بالحمى، وأن حرارته تبلغ 38 درجة مئوية.

2- اتصلي بالطبيب على الفور إذا كان طفلك يعاني من الحمى.

3- تأكدي من أن طفلك ليس جائعًا وأن حفاضه نظيف.

4- الغناء له أو التحدث إليه.

5- تقديم الألعاب المختلفة له.

6- وضعه في عربة الأطفال والتمشية به.

7- حمله واللعب معه.

8- منح الطفل حمامًا دافئًا، ودلكي جسمه برفق.

9- ضعي طفلك في مقعد متأرجح أو اهتزازي، وابدأي في اللعب معه، فقد تساعد هذه الحركة في تهدئته.

10- ضعي طفلك في مقعد سيارة الرضع، بالجزء الخلفي من السيارة، واذهبي به في جولة.