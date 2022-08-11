العشى الليلي.. الأسباب والأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لطب العيون إن العشى الليلي هو مرض يصيب شبكية العين، مشيرة إلى أنه يحدث بسبب نقص فيتامين A أو بسبب الجلوكوما (المياه الزرقاء) أو الكاتاراكت (المياه البيضاء).

وأوضحت الجمعية أن أعراض العشى الليلي تتمثل في تدهور الرؤية ليلا أو في الضوء الخافت وارتعاش لاإرادي في العين وحساسية للوهج واحمرار والتهاب العين بشكل متكرر وجفاف قرنية العين وظهور فقاقيع رمادية اللون على بياض العين.

وإذا كان العشى الليلي ناجما عن نقص فيتامين A، فإن العلاج يقوم على إمداد الجسم بفيتامينA من خلال الأغذية الغنية به مثل الجزر والبطاطا والخوخ والمشمش.

أما إذا كان السبب يرجع إلى الجلوكوما أو الكاتاراكت، فإنه ينبغي علاج المرض الأساسي.

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