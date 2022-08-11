ما عليك فعله إذا ابتلع طفلك دواء بالخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

عادة ما يكون لدى الأطفال فضول حول جميع الأشياء، وغالبًا ما يكتشفونه من خلال وضعها في الفم، لاعتقادهم بأن من الممكن تناولها، ما يمكن أن يعرضهم للخطر، لذا عند ابتلاع الأطفال شيئًا ما، إليك ما يجب القيام به.

تحديد ما تم بلعه

يجب تحديد الشيء الذي ابتلعه إذا كان دواء من خلال المكان المتواجد به، وغالبًا ستجد أمر بالقرب منه، يشابه ما تم بلعة إذا كان دواء، ستجد باقي الشريط، ولكن يجب التحلي بالهدوء لمعرفة ذلك، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthdirect، victoriaer.

مضادات الاكتئاب

شكلت مضادات الاكتئاب حالات كبيرة من تسمم الأطفال، لذا يجب حفظ جميع أنواع حبوب الحساسية ومضادات الاكتئاب بعيدًا عن متناول الأطفال، وعادة ما تظهر على الأطفال بعض الأعراض بعد تناول هذه الحبوب، قد يعاني الطفل من نوبات صرع أو يدخل في حالة تشبه الغيبوبة.

أدوية القلب

يمكن أن يتسبب ابتلاع دواء للقلب في انخفاض معدل ضربات قلب الطفل وحدوث انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، ما يعرضه لخطر الإصابة بالسكتة القلبية.

مسكنات الآلام

يهدد الأسبرين صحة الأطفال حيث يشكل مخاطر كبيرة عليهم لأنه يمكن أن يؤدي إلى مرض مميت يعرف باسم متلازمة راي، أو تزيد من خطر الإصابة بالتسمم.

المضادات الحيوية

عادة ما تتواجد الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبيب في مختلف المنازل، ومن أشهرها المضادات الحيوية، حيث يمكن تناول الأطفال تلك الأدوية تصيبهم بالتسمم، كما تظهر عليهم علامات فقدان الوعي.

كيفية حماية طفلي من تناول الدواء بالخطأ؟

يجب الحرص على تخزين الأدوية الخاصة بك بعيدًا عن متناول الأطفال، وإذا كان لديك أطفال صغار، فاحرص على إخبارهم بمخاطر تلك الأدوية حتى لا يقتربوا منهم.

بالإضافة إلى ذلك، احتفظ بكل أدويتك في زجاجات ذات أغطية صعبة الفتح على الأطفال، وضرورة التركيز على عدم تلقي الأدوية أمام أطفالك لأنهم قد يقلدونك في غيابك.

ما الذي يجب فعله إذا ابتلع دواء بالخطأ؟

عادة ما تظهر بعض الأعراض الأولية التي تظهر عليه، ومنها الشعور بالغثيان أو الخمول والقيء، حيث تعتبر تلك الأعراض الأكثر شيوعًا للتسمم الأدوية عند الأطفال.

يمكن لبعض الأطفال أن تصاب بنوبة صرع أو تدخل في غيبوبة، في تلك الحالة تحتاج إلى التوجه بشكل سريع إلى أقرب طوارئ، حيث تشير تلك الأعراض بأن حياة طفلك في خطر، لذلك يجب عليك طلب المساعدة الطبية الفورية، والمحاولة في تحديد نوع الدواء والمقدار الذي ابتلعه طفلك لإبلاغ اختصاصي غرفة الطوارئ حتى يتمكنوا من إجراء العلاج المناسب له.

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