الامارات | «ليغولاند دبي».. عالم من التسلية والتشويق لكل أفراد العائلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «ليغولاند دبي» حديقة عائلية ممتعة تأخذ زائريها في رحلة ممتعة ما بين عالم الليغو الرائع، وهي جزء من «دبي باركس آند ريزورتس» الأكبر حجماً، والتي تضم أيضاً منتزهي ألعاب أخرى، هما «موشنجيت»، و«بوليوود باركس». وتنقسم حديقة «ليغولاند» وهي واحدة من أهم ملاهي دبي إلى متنزهين، هما ملاهي «ليغولاند» الرائعة، وحديقة «ليغولاند المائية»، وهي وجهة مغامرات ليغو مميزة مصممة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً، وقد تم افتتاحها في 21 أكتوبر 2016. وتقدم الحديقة للضيوف أكثر من 40 لعبة ركوب تفاعلية وعرضاً ومرفقاً ترفيهياً وتجربة بناء، وتضمّ 15 ألف مجسّم ليغو مكون من أكثر من 60 مليون مكعب ليغو.

مساحة ضخمة

تنتشر «ليغولاند دبي» على مساحة ضخمة تبلغ ثلاثة ملايين قدم مربعة، ما يجعلها ثاني أكبر حديقة في «دبي باركس آند ريزورتس». وبالإضافة إلى استضافة بعض من أفضل الألعاب في المدينة، تمتلك «ليغولاند» مصنع ليغو، حيث يمكنك أنت وأطفالك مشاهدة الليغو من جميع الأشكال والأحجام التي يتم إنشاؤها، وتضم الحديقة ما يقرب من 15 ألف هيكل نموذجي مصنوع من أكثر من 60 مليون وحدة من مكعبات الليغو.

الحديقة المائية

تقع حديقة «ليغولاند المائية» بالقرب من حديقة «ليغولاند دبي» الترفيهية، وهي الحديقة المائية الوحيدة في المنطقة المصممة خصيصاً للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً وعائلاتهم. وتضم حديقة ليغولاند المائية مجموعة متنوعة من الزلاقات المائية والمرافق الترفيهية، وقد صممت لتوفير تجربة تفاعلية ليوم كامل لأفراد الأسرة كافة، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع معاً، إضافة إلى 20 منزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً يقدم كل منها تجربة ممتعة مختلفة بما في ذلك نهر بناء الطوافات، حيث يمكن للأطفال من جميع الأعمار تعديل طوفهم الخاص باستخدام مكعبات ليغو طرية قبل العوم في نهر يطلّ على الحديقة بأكملها.

وتضم حديقة ليغولاند دبي الترفيهية ستة أراضٍ ترفيهية فريدة من نوعها، يقدم كل منها تجربة ترفيهية وتعليمية، وهي: «ليغو سيتي، الممالك، أرض الخيال، أرض المغامرة، المدينة المصغرة، المصنع».

تجربة عائلية

ويقدم «فندق ليغولاند» تجربة عائلية ممتعة، تبدأ فور وصول الزوار إلى الفندق، حيث يشاهدون مجسّم «أولي» التنين بحجم كبير (وهو إحدى شخصيات ليغو المحبوبة)، كما سيجد الأطفال مكاناً مخصصاً يناسب طولهم لتسجيلهم للدخول إلى الفندق والحصول على مفتاح غرفهم بأنفسهم، وبذلك يمكنهم المشاركة بكل لحظة من تجربة إقامتهم بالفندق، إضافة الى الاستمتاع بالعديد من التجارب الترفيهية في ردهة الفندق. ويمكن للأطفال المشاركة في «ورش عمل ليغو الإبداعية» المصممة للأعمار المختلفة، وتقدم تجارب مسلية ومحفزة للابتكار والخيال.

الأول من نوعه

يعتبر هذا الفندق العائلي الأول من نوعه في المنطقة، ويضم 250 غرفة مستوحى تصميمها بالكامل من ليغو، وهي 44 غرفة بطابع خاص، و191 غرفة بطابع خاص بالكامل، و15 جناحاً، ولا شكّ في أنها ستبهر الأطفال وتصحبهم في رحلة فريدة في عالم الخيال.

وسيتمتع جميع أفراد العائلة بالبحث عن الكنز في غرفهم أو جناحهم واللعب بمكعبات ليغو دوبلو (ذات حجم كبير لتلافي الصغار بلعها) أثناء إقامتهم، والاستمتاع بمشاهدة مجسمات ليغو التي تتناسب مع ديكور الغرفة.

أما أجنحة الفندق فالجناح الواحد يتسع لثمانية أشخاص، ويضم غرفة خاصة للوالدين، وغرفة للأطفال مع أسرّة بطابقين تتسع لأربعة أطفال، وتلفزيون خاص بهم.

محطة للعائلات

يقدم «مطعم بريكس فاميلي» العائلي بوفيه الفطور والعشاء يومياً مع إمكانية اختيار ما تفضله العائلات من قائمة طعام الغداء بالمطعم، إضافة إلى مطعم «سكاي لاين لاونغ».

• 40 لعبة ركوب تفاعلية.



• 60 مليون مكعب ليغو.



• 20 منزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً.

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عروض للمقيمين

يقدم فندق «ليغولاند» عرضاً حصرياً من الأحد إلى الخميس حتى 28 أغسطس الجاري، حيث يمكن تسجيل الدخول مبكراً والمغادرة متأخراً حتى الساعة الرابعة مساءً، بالإضافة لتناول وجبة الفطور في بوفيه مطعم «بريكس فاميلي» والاسترخاء والسباحة في حوض السباحة العائلي في الهواء الطلق، والملحق به منطقة الرشاشات الخاصة بالصغار، وذلك لمزيد من المرح والترفيه. كما يشمل العرض إمكانية الدخول إلى واحدة على الأقل من حدائق ليغولاند، وفقاً لعدد الليالي التي تم حجزها.

ويعد فندق «ليغولاند» جزءاً من منتجع «ليغولاند دبي» الذي يضم حديقة ليغولاند دبي الترفيهية وحديقة ليغولاند المائية، وتم تصميم الفندق بدبي للعائلات مع صغارهم الذين تراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً.

عالم المرح

صُمم فندق «ليغولاند» متعدد الألوان والمكون من أربعة طوابق لنقل العائلات إلى عالم المرح الذي تختاره، فيما تنطلق في مغامرة ليغو المشوقة، فكل طابق من طوابق الفندق الأربعة مغطى برسومات مستوحاة من تصاميم ليغو على الجدران والسجاد، سواء بممرات الغرف أو في الغرف نفسها.