الامارات | 6 فعاليات ترفيهية مشوّقة للأطفال في «صيف الشارقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم وجهات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مجموعة مميزة من الأنشطة التي تتضمن ورش العمل الإبداعية والعروض الحصرية، ما يجعل منها ملاذاً مثالياً خلال هذا الموسم من خلال ست فعاليات مشوّقة مع الأطفال في الشارقة خلال موسم الصيف.

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