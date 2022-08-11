الامارات | 6 فعاليات ترفيهية مشوّقة للأطفال في «صيف الشارقة»

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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فعاليات ترفيهية مشوّقة للأطفال في «صيف الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم وجهات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مجموعة مميزة من الأنشطة التي تتضمن ورش العمل الإبداعية والعروض الحصرية، ما يجعل منها ملاذاً مثالياً خلال هذا الموسم من خلال ست فعاليات مشوّقة مع الأطفال في الشارقة خلال موسم الصيف.
للإطلاع على الفعاليات الـ6، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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