الامارات | لدغات الحشرات تستدعي استشارة الطبيب في حالات محددة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مؤسسة «العلوم الصحية» إن لدغات الحشرات غالباً ما تكون غير ضارة، غير أنها تستدعي استشارة الطبيب في بعض الحالات، أبرزها إذا كانت في منطقة الفم والحلق؛ حيث إنها قد تؤدي إلى تورمات تتسبب في الإصابة بضيق التنفس.

وأضافت المؤسسة الألمانية أن لدغات الحشرات تستلزم أيضاً استشارة الطبيب إذا كان المصاب مريضاً بالحساسية أو في حالة تورم العقد اللمفاوية أو خروج قيح من موضع اللدغة، أو في حالة الشعور بألم شديد في موضع اللدغة لمدة تزيد على ثلاثة أيام.