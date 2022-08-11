للرجال.. 3 نصائح للاهتمام بالمظهر الخارجي: كن أنيقا

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الاهتمام بالمظهر من الأمور الشخصية المهمة التي يحرص عليها الرجال، خاصة عند الاستعداد للمناسبات الهامة والمميزة، لكن يعتقد البعض أن العناية الشخصية بالمظهر تحتاج إلى وقت طويل إلى جانب التكلفات المادية، ويمكن القيام بالأمر من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة.

نصائح للرجال للاهتمام بالمظهر الخارجي

وحسب ما كشف موقع businessinsider العالمي، يمكن للرجل العناية بأناقته ومظهره الجذاب، دون الحاجة إلى إنفاق إمكانيات مادية باهظة، أو الحاجة إلى أمور صعبة المنال، إذ يتمثل الأمر في اتباع النصائح الآتية:

1- الحصول على لحية خفيفة

بينما يزعم البعض أن تربية اللحية الخفيفة انتهى، إلا أن هناك دراسة علمية، أثبتت أن معظم النساء تنظر إلى الرجال ذواللحية الخفيفة، إذ جرى تصنيفها من عوامل الجاذبية.

2- ممارسة الرياضة

وعلى نحو آخر، وجدت دراسة علمية بقيادة باحثين في جامعة ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن النساء ينجذبن إلى الرجال الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم، وشملت تلك الرياضات كل من: «ركوب الدراجات، والغوص في أعماق البحار، والتزلج على الزلاجات، والركض بسرعة».

لذلك يتعين عليك ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وذلك حتى تتمكن من الحفاظ على لياقتك البدنية، فضلا عن بناء العضلات بصورة صحيحة، حتى تتمكن من الاهتمام بمظهرك الجذاب.

3- استخدام مزيل العرق

تعد مزيلات العرق إحدى العوامل الأساسية التي لا غنى عن استخدامها في الحياة اليومية، خاصة خلال فصل الصيف، لذلك يجب عليك الحرص الدائم على استخدامها، حتى لا تتعرض لأي موقف محرج.