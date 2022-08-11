أعراض تحذيرية تنذر بالإصابة بنوبة قلبية.. علامات لا تهملها

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، عن الأعراض المبكرة التحذيرية غير النمطية التي تنذر بالإصابة بنوبة قلبية، موضحا: «كل الأزمات القلبية بتيجي زي الصورة السينمائية في الوجدان المصري على هيئة وجع أو سكاكين بتقطع في منتصف الصدر وسقوط على الأرض، فهناك أعراض طفيفة تدريجية مثل الضغط أو ثقل في الصدر حموضة أو حرق زي ارتجاع العصارة الحمضية إلى المريء أو وجع في أعلى البطن».

التحرك العاجل لإنقاذ القلب

وأوضح استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» أن هناك أعراض أخرى، منها: «وجع في الزُّور والكتف الشمال، وجع في الفك السفلي، وجع في الظهر، غثيان ورغبة في القيء نهجان غير معتاد مع مجهودات عادية عرق غزير ومتكرر دون مبرر كل هذه الأعراض تقتضي السرعة والتحرك العاجل لإنقاذ القلب لأن كل ثانية تؤدي إلى تلف عضلة القلب، وتودي بحياة المصاب».

حدوث الأزمة قد يعيد الأمور إلى نصابها

وأشار إلى أن عمل القسطرة الداخلية والدعامة الدوائية «دعامة الحياة» في الوقت الذهبي مباشرة في الدقائق أو الساعات الأولي لدى حدوث الأزمة قد تعيد الأمور إلى نصابها، وتنقذ حياة الشخص، موضحا أن هذه الأعراض الطفيفة جرس إنذار مبكر لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط والسكر والدهون والمدخنين والذين لهم تاريخ وراثي بالأزمة القلبية.