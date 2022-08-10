أرخص 3 خلاطات في مصر بأسعار تبدأ من 54 جنيها.. هذا مكان شرائها

محمد اسماعيل - القاهرة - قبل أن ينتشر الخلاط الكهربائي، كان خفق البيض وعصر الخضروات والفواكه وخلط عجينة البسكويت يدويًا أمراً مرهقاً بسبب الجهد والوقت الذي يستغرقه.

ولكن مع وجود جهاز مطبخ صغير يسمى الخلاط الكهربائي، فإن تحضير الطعام أصبح سهلاً.

ولا يمكن تصوّر المطبخ من دون وجود خلاط كهربائي، أحد أجهزة المطبخ الأساسية، ولأنه أساسياً في مختلف البيوت، فإننا نستعرض مجموع من الأنواع الأرخص في السوق.

يمكنك وأنت جالس في مكانك أن تطلب خلاطاً من الأنواع ذات السعر الرخيص وأيضا الجود العالية، عبر موقع التسويق "أمازون"، ونرشح لك بعض الأنواع، وأولها الأقل سعراً ويبلغ سعره 54 جنيهاً (حتى كتابة هذه السطور، السعر قابل للتغيير البسيط)، وهو خلاط يدوي سهل الاستخدام، ومصنوع من مادة ستانلس ستيل.

والخلاط اليدوي حل سريع يمكن الاعتماد عليه حال عطل طارئ للخلاط الكهربائي، وأنت لست مستعدا ماليا لشراء واحد جديد.

وأيضا يمكن الاعتماد عليه خلال الرحلات أو بشكل إضافي في مطبخك، وهو عبارة عن أداة خلط مثل الخفاقة وبتصميم أساسي عبارة عن مقبض مُركب بالأعلى، وعلبة تحتوي على محرك به مضربان معدنيان مثبتان أسفل أحد الطرفين.

- خلاط بشكل كوب

يأتي ثاني الترشيحات لجهاز خلاط بشكل كوب لعصر الفواكه كهربائياً، وهو محمول باليد وصغير الحجم وسهل التنظيف.

يمكن استخدامه ككوب عصير عادي وخلاط عصير، امزج أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات، واصنع كوبا من العصير في غضون دقيقة واحدة بسرعة عالية.

وهو صحي وصديق للبيئة لأنه مصنوع من مادة البولي بروبيلين/البولي كربونات الجديدة وغير السامة. وقابل لإعادة الاستخدام عند شحنها بالكامل وسهلة الشحن عند استخدام البطارية.

أيضا هو آمن بما فيه الكفاية بسبب حماية السلامة المزدوجة على مفتاح التشغيل، ويمكن لكوب الخلاط أن يصنع عصير الفاكهة في دقائق، مع فلتر لفصل البقايا والسائل.

الآن استمتع بعصير الفاكهة في السفر أو في الهواء الطلق أو التخييم، أو حتى في المطبخ.

- عصارة فواكه وخضروات كهربية

الخلاط الثالث هو عصارة فواكه وخضروات كهربية صغيرة مزودة بـUSB، وهو محمول بكوب عصير 400 مل ويأتي باللون الوردي.

وهو مصنوع من مواد صديقة للبيئة وآمنة على الطعام، ويتميز بأنه محمولة ويمكنك تحضير العصير الطازج في 10 ثوانٍ فقط وفي كل مكان، في المنزل والمكتب وفي الهواء الطلق والمدرسة حسب الحاجة.