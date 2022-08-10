الآثار الجانبية لنتف الشعر الأبيض.. هل يؤدي إلى زيادته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

هناك العديد من الأشخاص التي تعاني من بصيلات الشعر الأبيض، بالرغم من عدم تقدمهم في العمر، ما يدفعهم إلى نتفه، فما حقيقة أنه يساعد على زيادته؟

نتف الشعر الأبيض لا يتسبب في زيادته، حيث ينمو كل خصلة من شعرك من بصيلة شعر واحدة، لذلك إذا قمت بسحب الشعر الأبيض، ينبت مكانها واحده فقط، وربما يكون أبيضًا أيضًا، ولكن هناك بعض الحالات النادرة التي قد يكون الشعر الجديد الذي ينمو أغمق أو أكثر لمعانًا من الشعر السابق، وذلك وفقًا لما ذكره موقع skinkraft.

عندما يبدأ شعرك في التحول إلى اللون الرمادي بغض النظر عما إذا كنت قد نتفه أم لا، فقد يكون هناك شعر آخر بدأ يفقد لونه أيضًا لذلك تعتقد بأن نتف الشعر تسبب في زيادة الشعر الأبيض.

بالإضافة إلى ذلك، يميل الشعر الأبيض إلى أن يكون أكثر خشونة قليلاً من شعرك الطبيعي، مما يجعل الخصلة الجديدة من الشعر الأبيض أكثر بروزًا من باقي شعرك، وذلك بسبب انخفاض إفراز الزيت حول بصيلات الشعر الأبيض.

كيف يتغير لون الشعر إلى الأبيض؟

نتيجة لتغيير الميلانين الصبغة التي تمنح الشعر لونه الطبيعي، عندما تنخفض نسبتها مع تقدم العمر أو الشعور بالتوتر، يظهر الشيب.

ماذا يحدث لبصيلة الشعر بعد نتف الشعر الأبيض؟

عند نتف الشعر يحدث صدمة لبصيلة الشعر، وعادة ما تلتئم ببطء وتظهر خصلة شعر جديدة من البصيلة، ولكن إذا استمرت في النتف في نفس المكان عدة مرات، ينتج عن ذلك تلف في بصيلات الشعر، وتموت الخلايا وتتقلص البصيلات تمامًا، وبالتالي يحدث في تلك المنطقة صلع في فروة الرأس.

لذلك عندما تكتشف شعرة بيضاء ولا تستطيع مقاومة الرغبة في التخلص منها، قم بقصها بعناية باستخدام مقص بدلاً من نتفه، أو اللجوء إلى وسائل أخرى مثل استخدام الصبغات لتغير لونها.

الآثار الجانبية لنتف الشعر الأبيض

تضرر فروة رأسك

النتف المتكرر لهذا الشعر الأبيض، يتسبب في تعرض خلايا، كما يمكن أن ينتج عنها ندبات أو عدوى.

ضعف الشعر

إذا واصلت النتف في نفس المكان، فيمكن لبصيلات الشعر أن تقل أو تموت، لذلك لن يكون هناك شعر جديد في تلك البقعة، مما يؤدي في النهاية إلى ضعف الشعر، وبالتالي يمكن أن يتسبب في سقوط الشعر.

تغيير نسيج الشعر

يمكن أن يغير النتف الملمس الطبيعي لشعرك، حيث قد يكون الشعر الجديد الذي ينمو بعد النتف ملمسه خشن.

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